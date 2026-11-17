Распространившиеся сообщения о том, что на борту самолета, следовавшего по маршруту Казань–Сочи, у пассажирки родился ребенок, не соответствуют действительности. Выяснилось, что широко разошедшаяся в социальных сетях запись радиообмена не является реальным событием, а была смоделирована в специальной программе.

14 ноября ряд российских СМИ сообщили, что у 35-недельной беременной женщины на борту самолета начались роды, а экипаж запросил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Якобы ребенок родился до приземления самолета, а помощь женщине оказал врач, находившийся среди пассажиров.

В сообщениях также приводилась шутливая фраза авиадиспетчера: «Теперь на вашем борту 177 пассажиров». Этот ролик стал вирусным в социальных сетях и был освещен многими изданиями как реальное событие.

Однако позже авиадиспетчер Василий Филин прокомментировал видео, сообщив, что радиообмен в нем был создан в специальной программе-симуляторе. По его словам, целью было показать, как авиадиспетчеры действуют в чрезвычайных ситуациях. Поскольку прямой видеосъемка реального рабочего процесса невозможна, он демонстрирует тренировки в специальной программе.

Таким образом, сообщения о том, что на рейсе Казань–Сочи родился ребенок, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково, а число пассажиров на борту увеличилось до 177 человек, оказались основаны на постановочном ролике.