В ходе пятимесячных налоговых аудитов выявлены нарушения на 5,5 трлн сумов

·18·Экономика
В ходе пятимесячных налоговых аудитов выявлены нарушения на 5,5 трлн сумов

Налоговый комитет обнародовал результаты аудитов, проведенных в январе–мае 2026 года. Проверки охватили 1 780 субъектов, оцененных как имеющие высокий налоговый риск. Это составляет 0,3% от общего числа налогоплательщиков страны.

В ходе аудитов выявлены нарушения на сумму 5,5 трлн сумов. Кроме того, у 843 налогоплательщиков зафиксировано сокрытие налоговой базы на общую сумму 9,4 трлн сумов.

По итогам проверок сумма дополнительно начисленных средств, подлежащих взысканию в бюджет, составила 2,9 трлн сумов. На данный момент в бюджет поступило 282 млрд сумов из этой суммы.

По объему нарушений на первом месте находится сфера торговли и общественного питания. В этом направлении выявлены случаи на сумму 2,4 трлн сумов, что составляет 44,3% от всех нарушений.

Сумма нарушений в строительном секторе составила 1,2 трлн сумов, или 22,2% от общего показателя. В сфере услуг зафиксированы нарушения на сумму 461,7 млрд сумов.

В процессе инвентаризации установлено, что у 276 субъектов фактически отсутствуют товары на сумму 3,3 трлн сумов. Также выявлено наличие неучтенной продукции на сумму 3,2 трлн сумов у 249 субъектов.

Кроме того, 318 предприятий не отразили в отчетности продажу товаров на сумму 2,8 трлн сумов. Налоговый комитет отметил, что аудиты направлены на пресечение случаев сокрытия доходов и повышение дисциплины в секторах с высоким налоговым риском.

Налоговый комитет
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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