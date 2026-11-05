Объявлены курсы валют на 5 ноября

Стали известны курсы иностранных валют по отношению к суму в Узбекистане на 5 ноября 2026 года. Согласно представленным данным, стоимость доллара США, евро, фунта стерлингов, японской иены, швейцарского франка и китайского юаня выросла. Российский рубль подешевел.

Новые курсы выглядят следующим образом:

• 1 доллар США: 11 935,37 сума, рост на 23,66 сума

• 1 евро: 13 432,07 сума, рост на 112,4 сума

• 1 российский рубль: 145,58 сума, снижение на 0,91 сума

• 1 фунт стерлингов: 16 093,65 сума, рост на 118,86 сума

• 1 японская иена: 75,34 сума, рост на 0,07 сума

• 1 швейцарский франк: 14 605,20 сума, рост на 68,09 сума

• 1 китайский юань: 1 788,85 сума, рост на 3,63 сума

Приведенные показатели отражают курсы валют, установленные на 5 ноября.