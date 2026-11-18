Объявлены курсы валют на 19 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 19 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 30,09 сума и составил 11 980,36 сума.
• Евро подешевел на 66,62 сума и составил 13 134,07 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,02 сума и составил 145,62 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 79,22 сума и составил 15 763,76 сума.
• Японская иена подешевела на 0,27 сума и составила 75,16 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 79,80 сума и составил 14 214,95 сума.
• Китайский юань подешевел на 4,57 сума и составил 1 797,18 сума.
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