Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 19 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 30,09 сума и составил 11 980,36 сума.

• Евро подешевел на 66,62 сума и составил 13 134,07 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,02 сума и составил 145,62 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 79,22 сума и составил 15 763,76 сума.

• Японская иена подешевела на 0,27 сума и составила 75,16 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 79,80 сума и составил 14 214,95 сума.

• Китайский юань подешевел на 4,57 сума и составил 1 797,18 сума.