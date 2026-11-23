Одним из важных правил, предусмотренных новой инструкцией, является порядок предварительного оповещения о выпуске денежных знаков в обращение.

По данным Центрального банка, о выпуске в обращение денежных знаков нового образца будет сообщаться через средства массовой информации не менее чем за неделю до их введения. Это позволит населению и предпринимателям заранее получать информацию об изменениях.

В Узбекистане вводится новый порядок обращения наличных денег. Инструкция, которая вступит в силу 19 февраля 2027 года, регулирует процессы обеспечения банков наличными деньгами, выдачи наличных населению, а также выпуска в обращение новых банкнот и монет.

С 2027 года вступают в силу новые правила обращения банкнот и монет. Самое важное — с появлением новых денежных знаков ценность действующих банкнот и монет не исчезнет, а дата их выпуска в обращение будет объявляться заранее.

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Центральный банк не менее чем за семь дней до введения банкнот или монет нового образца опубликует в средствах массовой информации их описание и дату выпуска в обращение.

Благодаря этому граждане смогут заранее узнать о внешнем виде, характеристиках новых денег и о том, с какого момента они начнут находиться в обращении.

Потеряют ли действующие деньги свою ценность?

Нет. Банкноты и монеты, находящиеся сейчас в обращении, сохранят свою ценность.

Центральный банк внес особую ясность в этот вопрос. Выпуск в обращение денежных знаков нового образца не означает аннулирование ценности действующих банкнот и монет.

Следовательно, даже в случае появления новых денег, имеющиеся на руках у граждан текущие банкноты и монеты сохранят свою стоимость. Что касается изменений в их обращении, следует опираться на официальные сообщения Центрального банка.

Надписи на денежных знаках будут на латинице

В новой инструкции есть еще один примечательный аспект. Согласно ему, надписи на денежных знаках должны быть выполнены на узбекском алфавите, основанном на латинской графике.

Это требование означает, что надписи на банкнотах и монетах, которые будут выпускаться в будущем, будут оформляться в соответствии с правилами официального алфавита.

С какого времени действует новый порядок?

Новая инструкция вступает в силу 19 февраля 2027 года. В ней урегулированы процессы, связанные с обеспечением банков наличными деньгами, выдачей наличных клиентам и выпуском в обращение новых банкнот и монет.

Таким образом, введение новых правил вносит ясность в два самых важных для населения вопроса: о новых денежных знаках будет сообщаться как минимум за неделю, а действующие банкноты и монеты сохранят свою ценность.