Раскрыта тайна 3 миллиардов лет: определен самый древний кратер Земли

·67·Мир
Раскрыта тайна 3 миллиардов лет: определен самый древний кратер Земли

Геологи определили и официально подтвердили возраст самого древнего метеоритного кратера на поверхности Земли. Речь идет о древнем ударном кратере, расположенном в Западной Австралии, в районе купола Северного полюса (Норт Поле Доме) . Результаты данного исследования были опубликованы в Геологй , научном журнале.

По расчетам группы исследователей под руководством ученого из Университета Кертин Кристофера Киркленда, огромный метеорит врезался в эту область примерно 3,02 миллиарда лет назад . Если этот результат будет полностью подтвержден, данная структура войдет в историю как единственный метеоритный кратер с точно определенным возрастом.

По словам ученых, одним из основных доказательств, обнаруженных на территории, являются ударные конусы . Подобные структуры формируются в горных породах под воздействием высокого давления, которое возникает только при столкновении Земли с очень крупными небесными телами на огромной скорости. Они были найдены в регионе Пилбара — одном из немногих мест на Земле, где сохранились породы возрастом более 3 миллиардов лет.

Однако на протяжении многих лет точное время этого удара оставалось спорным вопросом среди ученых. Поскольку возраст базальтовых пород в формации не был определен напрямую, между оценками различных научных групп существовала разница почти в три миллиарда лет .

Чтобы внести ясность в эту проблему, исследователи провели глубокий анализ минералов циркона, апатита, кальцита и мусковита , содержащихся в породах. Особенно важную информацию дали кристаллы циркона. В них были обнаружены как древние кристаллы возрастом более 3,4 миллиарда лет, так и более молодые «скелетные» зерна, образовавшиеся в результате быстрого охлаждения во время удара метеорита.

Наилучшим образом сохранившиеся цирконы показали возраст примерно 3024 ± 7 миллионов лет . В то же время минерал апатит, образовавшийся в результате гидротермальных процессов, также подтвердил возраст около 3019 миллионов лет . Тот факт, что два независимых анализа минералов дали схожий результат, расценивается как самое сильное научное доказательство того, что метеорит врезался в Землю именно в этот период.

В качестве еще одного важного доказательства ученые изучили слюду в кварцевой жиле. Было установлено, что ее возраст составляет 1655 ± 27 миллионов лет . Это указывает на то, что ударные конусы появились задолго до этого, и опровергает некоторые предположения о том, что возраст кратера составляет менее 2,7 миллиарда лет.

Авторы исследования делают вывод, что структура Миралга , также известная как купол Северного полюса, на данный момент остается единственным надежно подтвержденным метеоритным кратером, относящимся к архейскому эону. По мнению ученых, хотя в древности на Землю падало множество метеоритов, большинство их следов полностью исчезло за миллионы лет под воздействием тектонических процессов и эрозии.

Западная АвстралияСеверный полюсУниверситет КертинGeologyПилбара
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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