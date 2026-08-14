Неймар может пропустить матч с «Палмейрасом» из-за искусственного поля

Участие нападающего бразильского «Сантоса» Неймара в предстоящем матче четвертьфинала Кубка Бразилии против «Палмейраса» оказалось под вопросом. Причиной беспокойства болельщиков и тренерского штаба стало искусственное покрытие стадиона Нубанк Паркуе. 34-летний футболист ранее неоднократно резко критиковал искусственные поля, отмечая, что они повышают риск травм. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, бразильская звезда пока не решила, примет ли участие в важном матче, который состоится 26 августа. Его сомнения возникли в ответственный для команды момент, поскольку «Сантос» вступает в решающую фазу сезона. Позиция опытного нападающего по отношению к искусственным покрытиям остается неизменной и связана с прежними травмами.

История проблем с искусственными полями

Негативное отношение Неймара к искусственным покрытиям — не новость. Ранее после травмы ноги на искусственном поле в матче против «Атлетико Минейро» футболист открыто написал в социальных сетях, что такие поля не подходят для профессионального футбола. Он также неоднократно сравнивал покрытие домашнего стадиона «Палмейраса» с небольшими искусственными площадками, отмечая, что играть там крайне неудобно.

По мнению нападающего, искусственный газон ограничивает движения футболистов и значительно повышает вероятность травм. Поэтому игрок и его окружение обеспокоены перед важным матчем. Тренерскому штабу предстоит тщательно оценить физическое состояние футболиста и условия на поле перед этой встречей по календарю.

Яркие действия и результаты команды в последних матчах

Несмотря на опасения по поводу искусственных полей, Неймар продолжает демонстрировать высокий уровень игры. В недавнем первом матче 1/8 финала Копа Судамериканы «Сантос» одержал волевую победу над «Макарой». Пропустив гол в начале встречи, «Пейше» сравнял счет и в итоге победил со счетом 2:1.

В этом матче Неймар, несмотря на небольшой дискомфорт в колене и голеностопе, показал, что остается лидером команды. Он отдал голевую передачу на Габигола, а во втором тайме помог Виллиану Арао забить после атаки, начавшейся с углового. В послематчевых интервью журналисты спросили его о поле «Палмейраса», и футболист ответил, что время еще есть и он пока об этом не думает.

Результат этого противостояния станет одним из главных испытаний сезона как для «Сантоса», так и для Неймара. В ближайшие дни станет ясно, как команда выступит в предстоящих матчах и выйдет ли опытный нападающий на поле.