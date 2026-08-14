Джуд Беллингем — не Лионель Месси и не Криштиану Роналду

·52·Спорт
Джуд Беллингем — не Лионель Месси и не Криштиану Роналду

Полузащитник сборной Англии и «Реал Мадрида» Джуд Беллингем по своему стилю игры и возможностям не является футболистом, которого можно в одиночку сравнивать с Лионельем Месси или Криштиану Роналду. Как сообщает Goal.com, бывшая звезда сборной Англии Джон Барнс отметил, что футболист не способен в одиночку решать исход матчей и больше напоминает универсального игрока под номером восемь, каким был Брайан Робсон. Об этом Goal.com сообщает .

Сейчас талантливому футболисту 23 года. Он начинал карьеру в «Бирмингем Сити», а в свое время его сравнивали с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. Пройдя через дортмундскую «Боруссию» и выйдя на большую футбольную сцену, Беллингем за короткое время стал лидером «Трех львов». Его яркая игра на Евро-2024 и результативные действия в сборной не остались без внимания болельщиков.

Позиция на поле и командная игра

На протяжении карьеры Джуд Беллингем играл как на более глубокой позиции, так и в роли креативного игрока под номером десять, действующего ближе к атаке. В составе «Реал Мадрида» он играет за спиной Килиана Мбаппе и демонстрирует свои бомбардирские качества, однако специалисты отмечают, что его потенциал наиболее полно раскрывается в более глубокой зоне. В сборной Англии тренер подбирает ему подходящую позицию плеймейкера.

Тем не менее Джон Барнс, высказавшийся в сотрудничестве с 247Бет, рассказал о состоянии футболиста после последних травм и подчеркнул, что главная цель сборной — не зависеть от отдельных звезд. По его словам, даже Джуд Беллингем в своей лучшей форме не сможет в одиночку привести Англию к титулу чемпиона мира.

Путь к чемпионству мира

Джон Барнс отметил, что такие лидеры, как футболист и капитан Гарри Кейн, могут решать исход отдельных матчей, однако для достижения самых высоких вершин необходимо улучшать атмосферу и взаимодействие во всей команде. «Джуд Беллингем и Гарри Кейн сами по себе не выиграют чемпионат мира», — отметил бывший футболист.

По мнению специалиста, в команде среднего уровня важнее создать здоровую конкурентную среду, чем рассчитывать на яркую игру одной звезды. В составе сборной Англии достаточно сильных футболистов, чтобы добиться еще более высоких результатов, поэтому основное внимание следует уделять не индивидуальному мастерству, а целостной командной игре.

Джуд БеллингемДжон БарнсРеал МадридСборная АнглииФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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