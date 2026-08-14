Водородный автомобиль развил скорость 653 км/ч и установил рекорд

·51·Мир
Водородный автомобиль развил скорость 653 км/ч и установил рекорд

Известный британский гонщик Энди Грин развил скорость 653,9 км/ч на автомобиле с водородным двигателем внутреннего сгорания, установив новый мировой рекорд. Рекорд был установлен на соляном плато Бонневиль в штате Юта, США.

Новый результат более чем вдвое превысил предыдущий рекорд — 298,5 км/ч. Автомобиль длиной 9,75 метра разработан компанией ДжКБ, а два его водородных двигателя вырабатывают в общей сложности 1600 лошадиных сил.

Отмечается, что проект был направлен не только на достижение высокой скорости, но и на демонстрацию возможностей двигателей, работающих на водородном топливе. В этом отношении новый рекорд стал также важным испытанием для технологий, основанных на экологически чистом топливе.

64-летний Энди Грин считается опытным спортсменом в области скоростных рекордов. В 1997 году он разогнался до 1228 км/ч на реактивном автомобиле Труст ССК, преодолев звуковой барьер. Этот абсолютный рекорд скорости на суше до сих пор не побит.

Энди ГринБонневилл Солт ФлэтсЮтаJCBThrust SSC
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