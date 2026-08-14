Подержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной цене

·37·Авто
Подержанный BMW 7 Series: роскошь и практичность по доступной цене

Покупатели, ищущие на вторичном рынке немецкий автомобиль в хорошем состоянии, обычно обращают внимание на модели BMW 3 Series или 5 Сериес. Однако, согласно данным иксбт.ком, потратив немного больше, можно приобрести флагманский седан BMW 7 Series. Этот роскошный седан, который по цене не слишком отличается от ровесников BMW 3 Series или 5 Сериес в кузове универсал, сегодня удивляет многих своей стоимостью. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Например, BMW 730д 2018 года выпуска с пробегом 52 000 миль оценивается примерно в 20 000 фунтов стерлингов. Для сравнения, BMW 530д тех же лет стоит около 17 000 фунтов стерлингов. Небольшая разница в цене обеспечивает водителю заметно более высокий статус и совершенно иные впечатления.

Лёгкая конструкция и передовые технологии

Открыв дверь автомобиля, можно заметить надпись «карбон коре» на центральной стойке. Это не полностью выполненный в стиле и8 каркас, а конструкция из стали и углепластика, которая в сочетании с алюминиевым кузовом помогает снизить массу до 1755 кг и повысить жёсткость. Это положительно сказывается на динамике и эффективности автомобиля.

Хотя дизайн салона мог бы быть более привлекательным, высококачественная кожа и обилие металлических элементов сохраняют премиальный статус автомобиля. Даже версия со стандартной колёсной базой имеет длину 5,1 метра и очень просторный салон. Багажник объёмом 515 литров вполне способен конкурировать со многими универсалами.

Комфорт на заднем ряду и динамика движения

Если покупатель выбирает версию с длинной колёсной базой (с индексом Л), дополнительные 140 мм длины особенно заметны пассажирам на задних сиденьях. Это обеспечивает ещё больше пространства даже по сравнению с Mercedes-Benz S-Class. Для максимального комфорта в салоне стоит выбрать пакеты Эксекутиве Пакаге и Реар Seat Комфорт Пакаге.

  • Комфортабельные сиденья с функциями обогрева и массажа
  • Мультимедийные экраны и планшет управления для задних пассажиров
  • Возможность управления режимами массажа и цифровым телевидением
На ходу 7 Сериес может не демонстрировать такую же идеальную плавность, как Mercedes-Benz S-Class, из-за немного более жёсткой подвески. Однако при самостоятельном вождении это обеспечивает спортивную управляемость и устойчивость, характерные для автомобилей BMW. Версии с системой Активе Стиринг повышают манёвренность на низкой скорости за счёт подруливания задними колёсами.

Модели 7 Сериес шестого поколения (Г11 или Г12) чаще всего встречаются в модификациях 730д мощностью 261 л. с. или 740д мощностью 315 л. с. Рядный шестицилиндровый дизельный двигатель «Б57» объёмом 3,0 литра с турбонаддувом отличается тихой работой и высоким крутящим моментом. По мнению специалистов, этот мотор способен обеспечивать расход 45 миль на галлон и запас хода более 800 миль на одном баке.

BMWСеданАвтомобильДвигательКомфорт
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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