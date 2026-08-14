В океане обитает существо, способное «повернуть собственную жизнь вспять»

·87·Мир
В океане обитает существо, способное «повернуть собственную жизнь вспять»

В океанах обитает множество существ, способных поразить человеческое воображение. Но среди них есть один вид, известный своей способностью словно «поворачивать вспять» жизненный цикл. Речь идёт о небольшом существе Турритопсис дохрнии, которое называют «бессмертной медузой».

Самая необычная особенность этой медузы заключается в том, что в тяжёлых условиях она может обратить свой обычный жизненный цикл. Например, в состоянии стресса, вызванного травмой или голодом, она возвращается из взрослой формы медузы обратно в стадию молодого полипа. Затем из этой стадии вновь развивается новая медуза.

Этот процесс резко отличается от обычного старения. Некоторые специализированные клетки медузы способны изменять свои свойства и превращаться в клетки другого типа. В научной терминологии этот процесс называется трансдифференциацией. Благодаря этому существо получает возможность начать жизненный цикл заново.

Поэтому учёные называют Турритопсис дохрнии биологически «бессмертной». Однако это не означает, что она абсолютно никогда не умирает. Медуза может погибнуть из-за болезни, нападения хищников или других внешних угроз. Понятие «бессмертия» в основном указывает на её способность избежать завершения жизненного цикла из-за старости.

Turritopsis dohrnii
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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