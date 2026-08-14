Юбилейный смартфон Apple: первые подробности об iPhone 20 Pro

Apple продолжает работу над будущими флагманскими устройствами, а инсайдеры поделились первыми интересными сведениями о гаджетах следующего поколения. Как сообщает издание иксбт.ком, известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности технических характеристик и концепции дизайна будущей линейки iPhone 20 Pro. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно имеющимся данным, модели iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max разрабатываются внутри компании под кодовыми обозначениями В73 и В74 соответственно. Информация из цепочки поставок указывает на небольшое увеличение физических размеров экранов новых смартфонов, при этом общее соотношение сторон устройств останется неизменным.

Инновационный экран, изогнутый с четырех сторон

Главной особенностью будущих юбилейных смартфонов называют принципиально новую концепцию дизайна. По словам инсайдера, устройства получат решение в виде «безрамочного экрана, изогнутого со всех четырех сторон». Такой подход может полностью изменить существующие стандарты дизайна на рынке флагманов.

Как объясняют специалисты, технология основана на сочетании абсолютно плоского 2Д-дисплея и специального защитного стекла. Благодаря особой конструкции защитного стекла и его оптическим свойствам, связанным с преломлением света, у пользователя создается впечатление полного отсутствия рамок.

Сочетание дизайна и программного обеспечения

Ожидается, что новые технологические решения выведут на новый уровень не только внешний вид, но и пользовательский опыт. По данным инсайдера, этот необычный дизайн в сочетании со специальным интерфейсом Apple Ликуид Гласс создаст чрезвычайно впечатляющий эффект.

Пока Apple хранит в секрете официальную дату презентации этих устройств и другие технические подробности. Однако подобные утечки из цепочки поставок показывают, что компания готовится к очередной важной эволюции дизайна на рынке мобильных устройств.