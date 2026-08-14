Футболистка надела шлем и почти час тренировалась со змеёй

·87·Мир
Футболистка надела шлем и почти час тренировалась со змеёй

В городе Маумель американского штата Арканзас школьница-футболистка лишь позже узнала, что во время тренировки находилась на поле вместе с неожиданным и опасным «гостем».

Инцидент произошёл 6 августа во время футбольной тренировки в школе Маумеля. После разминки ученица почувствовала странное движение внутри шлема. После этого она показала головной убор тренеру по защите.

При осмотре внутренней части шлема выяснилось, что за его подкладкой спряталась змея длиной около 60 сантиметров. Позже специалисты подтвердили, что это ядовитая коттонмут, то есть водяной щитомордник, встречающийся в Арканзасе.

Самое удивительное, что футболистка носила шлем почти час, прежде чем почувствовала, что внутри находится змея. Несмотря на это, змея её не укусила. Директор службы контроля за животными Маумеля Крис Дэвис назвал то, что спортсменка избежала укуса, большой удачей.

Извлечь змею из шлема также оказалось непросто. Поскольку она забралась между внутренними слоями подкладки, специалистам пришлось залить в шлем воду, чтобы вытащить её. После этого змею осторожно извлекли и передали сотрудникам службы контроля за животными.

Затем змею отвезли в лесной массив подальше от территории школы и выпустили в природу. Футболистка надела другой шлем и продолжила тренировку.

АрканзасМомеллКрис Дэвис
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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