Марсоход NASA Персеверанке совершил очередное важное для науки открытие на Марсе. Ученые обнаружили макромолекулярный углерод в породах кратера Езеро— области древнего озера, существовавшего примерно 3,7 миллиарда лет назад. Это одна из самых значимых находок органических веществ в самых верхних слоях поверхности Марса. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Скиенке Адванкес (СА) .

Сообщается, что для изучения обнажений пород «Брайт-Энджел» в районе речного канала Неретва Валлис исследователи использовали научный прибор ШЭРЛОК на борту марсохода. Среди исследованных пород также был мергель «Шайава Фолс» , известный своими пятнистыми узорами, напоминающими кожу леопарда. Ранее именно эти пятна вызывали бурные дискуссии о возможном биологическом происхождении.

По словам астробиолога Лаборатории реактивного движения NASA Кайла Ускерта, обнаружение макромолекулярного углерода на поверхности необработанной горной породы является одной из самых значимых находок органики в верхнем слое Марса. Это может означать, что органические соединения обнажились относительно недавно или хорошо сохранились благодаря минералам с фотозащитными свойствами.

Специалисты отмечают, что спектральные характеристики углерода соответствуют как абиотическим источникам — метеоритам или гидротермальным породам, так и биотическим источникам — органическим образованиям, таким как микробные маты и уголь. Поэтому на данный момент сделать однозначный вывод о происхождении этих веществ невозможно.

Геолог Института планетологии Эшли Мерфизаявила, что имеющихся данных недостаточно для точного определения источника углерода. Следовательно, вероятность его биологического происхождения пока не исключается.

По мнению ученых, для полного прояснения этой тайны необходимо доставить образцы с Марса на Землю и провести их глубокий анализ в современных лабораториях. Если в будущем биологическое происхождение этих органических соединений подтвердится, это может коренным образом изменить представления человечества о существовании жизни на Марсе.