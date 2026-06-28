Александар Вучич заявил, что покинет пост президента через несколько недель

·24·Мир
Александар Вучич заявил, что покинет пост президента через несколько недель

Александар Вучич заявил, что проработает на посту президента Сербии еще несколько недель, после чего уйдет в отставку. Об этом решении он объявил на митинге в Белграде.

Глава Сербии напомнил, что ранее его критиковали за то, что он никогда не покинет президентский пост. По словам Вучича, теперь его деятельность в качестве главы государства подходит к концу.

Он планирует остаться в политике и после ухода с поста президента. Вучич выразил намерение принять участие в следующих парламентских выборах. В стране планируется досрочное проведение президентских и парламентских выборов, однако точная дата пока неизвестна.

Срок текущих полномочий Вучича должен был истечь в 2027 году. Заявление об отставке прозвучало на фоне усиления антикоррупционных протестов в Сербии.

Александр ВучичСербияБелград
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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