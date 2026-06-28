Александар Вучич заявил, что покинет пост президента через несколько недель

Александар Вучич заявил, что проработает на посту президента Сербии еще несколько недель, после чего уйдет в отставку. Об этом решении он объявил на митинге в Белграде.

Глава Сербии напомнил, что ранее его критиковали за то, что он никогда не покинет президентский пост. По словам Вучича, теперь его деятельность в качестве главы государства подходит к концу.

Он планирует остаться в политике и после ухода с поста президента. Вучич выразил намерение принять участие в следующих парламентских выборах. В стране планируется досрочное проведение президентских и парламентских выборов, однако точная дата пока неизвестна.

Срок текущих полномочий Вучича должен был истечь в 2027 году. Заявление об отставке прозвучало на фоне усиления антикоррупционных протестов в Сербии.