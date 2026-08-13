Раскрыты загадочные причины сближения между Вучич и Зеленский

Последние отношения между президентом Сербии Александр Вучич и президентом Украины Владимир Зеленский привлекают внимание международных политиков и дипломатов. Издание Политико, опираясь на анализ экспертов, раскрыло, какие интересы на самом деле лежат в основе этого неожиданного дипломатического сближения.

По мнению специалистов, эти контакты являются не просто символическим политическим взаимодействием, а опираются на очень важные военные, экономические и геополитические расчёты.

«Смягчение критики со стороны Европейского союза и предвыборная тактика»

По словам директора Центра исследований Юго-Восточной Европы Университета Граца Флориана Бибера, укрепление отношений с Киевом необходимо Вучич прежде всего для сохранения репутации перед Брюсселем (Европейским союзом):

«Вучич надеется, что в ближайшие месяцы благодаря близким или, по крайней мере, символически искренним отношениям с Зеленский он столкнётся с меньшей критикой со стороны Европейского союза. Таким образом он пытается сформировать определённое влияние в ЕС в преддверии ожидаемых выборов в Сербии», — говорит Бибер.

Оружие, которого не смогла предоставить НАТО: значение сербских боеприпасов для Украины

Однако наиболее практическая и важная сторона этого сближения связана с оборонной сферой. В настоящее время Сербия является одной из немногих стран, производящих боеприпасы, крайне необходимые для старых артиллерийских систем и танков советского калибра, используемых украинской армией.

Страны НАТО практически не производят боеприпасы такого типа. Поэтому, несмотря на политическую позицию Вучич, сотрудничество с Сербией стало для Киева вопросом жизни и смерти.

«В нынешних условиях Украина вынуждена думать только о своих наиболее насущных и жизненно важных потребностях. В этой ситуации Вучич является крайне важным партнёром для Киева», — добавляет эксперт.

Визит Зеленский в Белград и кризис вокруг Косово

8 августа текущего года Владимир Зеленский прибыл в Белград с официальным визитом. Вучич лично встретил гостя, после чего между лидерами состоялись переговоры на высшем уровне. По итогам визита сербский лидер вновь открыто поддержал «территориальную целостность» Украины.

Однако наиболее резонансным моментом визита стала позиция Зеленский по вопросу Косово:

Поддержка Сербии: украинский лидер официально поддержал позицию Белграда по вопросу суверенитета Косово.

Резкая реакция Приштины: после этого заявления в центре Приштины был немедленно снят огромный баннер «Свободу Украине», установленный ещё в 2022 году. Министр иностранных дел Косово Глаук Конюфца выразил глубокое сожаление по поводу решения Зеленский.

Торговля объёмом не менее 500 млн долларов и соглашение о свободной торговле

Помимо военно-политического сотрудничества, Белград и Киев активно развивают и экономические отношения. По словам Вучич, товарооборот между двумя странами уже достиг 500 миллионов долларов.

После встречи сербский лидер также не исключил, что в будущем с Украиной может быть заключён договор о свободной торговле.

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