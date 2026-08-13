В Швейцарии строят секретные подземные хранилища для богатых

В Швейцарских Альпах строятся подземные хранилища, предназначенные для безопасного хранения ценных вещей сверхбогатых людей. Запуск нового проекта запланирован на следующий год. Об этом сообщает Поинт.мд.

По словам разработчика проекта Томаса Гассера, в массиве Брюниг в центральной части Швейцарии будет оборудовано около 20 подземных хранилищ. В специальных сооружениях можно будет хранить произведения искусства, драгоценные металлы, коллекционные автомобили и редкие вина.

Доступ в подземные хранилища будет строго контролироваться. Сначала посетители проходят через контрольно-пропускной пункт, после чего подвергаются ещё нескольким дополнительным проверкам. Точные детали системы безопасности пока не раскрываются.

Аренда одного хранилища начинается с миллиона франков

Согласно проекту, право пользования каждой подземной камерой будет предоставляться в аренду на 99 лет. Цены начинаются от 1 миллиона швейцарских франков, то есть примерно с 1,07 миллиона евро.

Авторы проекта утверждают, что спрос на такую услугу высок. Некоторые состоятельные клиенты уже успели заранее приобрести право пользования сооружениями.

По словам Томаса Гассера, некоторые состоятельные люди стремятся хранить часть своих активов и ценных вещей в безопасном и надёжном месте. По его мнению, меняется и отношение к привлекательности Дубая, который ранее считался безопасным регионом.

Старые военные бункеры также могут быть переоборудованы

Практика использования старых военных бункеров для хранения ценностей уже существовала в Швейцарии. Такие сооружения, построенные в горных районах страны, отличаются высоким уровнем защиты.

В настоящее время швейцарская армия также рассматривает возможность вновь использовать некоторые старые бункеры в условиях «российской угрозы». В частности, обсуждается вопрос их использования для хранения боеприпасов и других необходимых предметов.

Таким образом, подземные сооружения Швейцарии, когда-то построенные для военных целей, теперь становятся востребованными объектами не только для обеспечения безопасности, но и для хранения ценных активов состоятельных людей.