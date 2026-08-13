Ожидается снижение курса доллара 14 августа
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• Asia Alliance Bank — 11 955 сумов.
• Hayotbank — 12 000 сумов.
Ожидается, что курс доллара, действующий 14 августа, снизится примерно на 16–17 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи долларов банкам:
• Asia Alliance Bank — 11 955 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 950 сумов.
• Mikrokreditbank — 11 945 сумов.
Лучшие курсы покупки долларов у банков:
• Hayotbank — 12 000 сумов.
• NBU — 12 000 сумов.
• BRB — 12 000 сумов.
• Agrobank — 12 000 сумов.
• Asakabank — 12 000 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения точного курса посетите официальные сайты банков.
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