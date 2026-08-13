Мужчина заковал рот в цепи и объявил голодовку, прося о помощи (видео)

Видео, распространившееся в социальных сетях, вызвало бурные обсуждения среди общественности. На кадрах видно, как мужчина закрыл рот металлической цепью и замками, чтобы выразить протест и привлечь внимание к своей проблеме.

В видеообращении он заявил, что пошёл на столь крайний шаг из-за безысходности. Мужчина потребовал решить его проблемы и оказать ему практическую помощь со стороны ответственных лиц.

По его словам, он намерен объявить голодовку и не снимать цепи, установленные на его рту, до тех пор, пока не получит помощь от соответствующих органов.

Ситуация на видео вызвала различные мнения среди интернет-пользователей и породила вопросы о причинах, по которым мужчина пошёл на столь крайний шаг.

Личность мужчины на видео и место его проживания пока не установлены. Официальные лица также пока не прокомментировали ситуацию.