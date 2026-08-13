Китайские учёные создали способную к самовосстановлению «живую» ткань

·46·Мир
Китайские учёные создали способную к самовосстановлению «живую» ткань

Китайские исследователи создали новый вид «живой» ткани из грибного мицелия, способной восстанавливаться после повреждения. Разработка была создана учёными Шэньчжэньского института передовых технологий Китайской академии наук.

В исследовании использовался гриб Кордйкепс милитарис. В отличие от традиционных материалов на основе грибов, в новой технологии клетки мицелия сохраняются живыми. Благодаря этому при повреждении материала его волокна могут вырастать заново и соединять разорванные части.

Чтобы продемонстрировать возможности нового материала, учёные также создали прототип одежды. Эксперименты показали, что материал обладает водоотталкивающими и самоочищающимися свойствами. Кроме того, для придания ему защиты от ультрафиолетовых лучей можно использовать другие микроорганизмы.

Ещё одной важной особенностью нового материала является его способность к биологическому разложению. Исследования показали, что после захоронения в почве он почти полностью разлагается примерно за 41 день. Это повышает возможности создания в будущем экологичной и пригодной для переработки одежды.

Однако пока технология находится на стадии экспериментов и прототипирования. Такие вопросы, как устойчивость материала к повседневному использованию, возможность его стирки и срок службы, требуют дальнейших исследований.

Шэньчжэньский институт передовых технологийКитайская академия наукCordyceps militaris
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