Эдуардо Камавинга отклонил предложение Манчестер Юнайтед

·29·Спорт
Эдуардо Камавинга отклонил предложение Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед столкнулся с серьёзной проблемой на фоне приближения завершения летнего трансферного окна. Как сообщает Goal.com, полузащитник Реал Мадрид Эдуардо Камавинга категорически отклонил предложение клуба с Олд Траффорд на сумму 40 миллионов евро и выразил желание продолжить карьеру в Испании. Об этом Goal.com сообщает .

Гранд английской Премьер-лиги поставил перед собой задачу подписать французского футболиста, чтобы усилить линию полузащиты под руководством главного тренера Майкла Кэррика. Однако, по информации известного трансферного эксперта Фабрицио Романо, англичане связались с представителями игрока в июле и получили отказ.

Почему трансфер не состоялся

23-летний француз предпочитает остаться в Реал Мадрид и играть под руководством главного тренера Жозе Моуринью. На его решение также повлиял сорвавшийся переход звезды Манчестер Сити Родри, поскольку это повышает шансы Камавинги закрепиться в основном составе.

Руководство мадридского клуба было готово рассмотреть продажу игрока, если поступит официальное предложение на сумму 40 миллионов евро. Несмотря на возможность достижения соглашения между клубами, личное желание и преданность полузащитника привели к остановке переговоров.

Теперь руководство и тренерский штаб Манчестер Юнайтед вынуждены оперативно рассматривать альтернативные варианты, поскольку до закрытия летнего трансферного окна остаётся совсем мало времени.

Эдуардо КамавингаРеал МадридМанчестер ЮнайтедТрансферыПремьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси вернулся на поле после смерти отцаЛионель Месси вернулся на поле после смерти отцаСегодня, 10:136 финалов, 6 побед: Энрике установил впечатляющий рекорд в еврокубках6 финалов, 6 побед: Энрике установил впечатляющий рекорд в еврокубкахСегодня, 09:45Месси вернулся на поле, но «Интер Маями» проиграл (видео)Месси вернулся на поле, но «Интер Маями» проиграл (видео)Сегодня, 09:38Человек, познавший боль сиротства: Месси написал письмо покойному отцуЧеловек, познавший боль сиротства: Месси написал письмо покойному отцуСегодня, 09:25У Умарали Рахмоналиева появился покупатель из Европы: скауты «Ланса» в Азербайджане!У Умарали Рахмоналиева появился покупатель из Европы: скауты «Ланса» в Азербайджане!Сегодня, 09:16Важное решение «Истиклол»: под какими номерами Машарипов и Ашурматов начнут новый сезон?Важное решение «Истиклол»: под какими номерами Машарипов и Ашурматов начнут новый сезон?Сегодня, 09:03
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Месси прокомментировал фотографию, где он купает 6-месячного Ямаля
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы
Неожиданный скандал на ЧМ-2026: арбитр матча Аргентина — Египет отстранен от работы