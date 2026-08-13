Эдуардо Камавинга отклонил предложение Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед столкнулся с серьёзной проблемой на фоне приближения завершения летнего трансферного окна. Как сообщает Goal.com, полузащитник Реал Мадрид Эдуардо Камавинга категорически отклонил предложение клуба с Олд Траффорд на сумму 40 миллионов евро и выразил желание продолжить карьеру в Испании. Об этом Goal.com сообщает .

Гранд английской Премьер-лиги поставил перед собой задачу подписать французского футболиста, чтобы усилить линию полузащиты под руководством главного тренера Майкла Кэррика. Однако, по информации известного трансферного эксперта Фабрицио Романо, англичане связались с представителями игрока в июле и получили отказ.

Почему трансфер не состоялся

23-летний француз предпочитает остаться в Реал Мадрид и играть под руководством главного тренера Жозе Моуринью. На его решение также повлиял сорвавшийся переход звезды Манчестер Сити Родри, поскольку это повышает шансы Камавинги закрепиться в основном составе.

Руководство мадридского клуба было готово рассмотреть продажу игрока, если поступит официальное предложение на сумму 40 миллионов евро. Несмотря на возможность достижения соглашения между клубами, личное желание и преданность полузащитника привели к остановке переговоров.

Теперь руководство и тренерский штаб Манчестер Юнайтед вынуждены оперативно рассматривать альтернативные варианты, поскольку до закрытия летнего трансферного окна остаётся совсем мало времени.