Samsung отказалась от переменной диафрагмы в камерах Galaxy S27

Южнокорейский технологический гигант Samsung отказался от намерения внедрить технологию переменной диафрагмы в серию флагманских смартфонов Galaxy S27, презентация которой ожидается в будущем. Согласно информации, распространённой авторитетными источниками в отрасли, компания всерьёз рассматривала возможность возвращения этой функции в камеры мобильных устройств, однако в конечном итоге решила отказаться от проекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как известно, устройства серии Galaxy S27 ожидается представить в первой половине 2027 года. Механизм переменной диафрагмы позволяет напрямую регулировать количество света, поступающего через объектив на сенсор. В частности, в условиях очень яркого освещения можно уменьшить размер отверстия, а в темноте — увеличить его. Это обеспечивает более точный контроль экспозиции и глубины резкости, что в итоге может значительно повысить качество снимков.

История технологии и процесс тестирования

На самом деле Samsung уже имеет опыт использования этого решения. Ранее компания применяла такую технологию во флагманах Galaxy С9 и Galaxy С10, представленных публике в 2018 и 2019 годах соответственно. Однако с 2020 года южнокорейские инженеры отказались от этого аппаратного компонента, сосредоточив основное внимание на обработке изображений с помощью программного обеспечения и искусственного интеллекта.

Как сообщает издание Иксбт.ком, над созданием механизма переменной диафрагмы для Galaxy S27 Samsung работала совместно со своей дочерней компанией Samsung Электро-Мечаникс и ведущими производителями камер, такими как МКНЭКс. Согласно плану, новая оптическая возможность должна была использоваться в основном модуле будущих смартфонов.

Причины отказа и рыночные условия

Одной из главных причин возобновления интереса к этой функции могла стать вероятность появления аналогичной технологии в ожидаемых моделях iPhone 18 Pro и Pro Max. Тем не менее специалисты Samsung проанализировали ряд серьёзных факторов и приняли окончательное решение.

Во-первых, добавление механизма переменной диафрагмы в конструкцию камеры значительно повышает себестоимость устройства и приводит к утолщению корпуса. Во-вторых, проведённый компанией анализ показал, что реальные преимущества этой технологии для современных пользователей смартфонов недостаточны, чтобы полностью оправдать её высокую стоимость.

Кроме того, на это решение повлияла ситуация на мировом рынке. В частности, рост цен на микросхемы памяти и другие важные комплектующие оказывает дополнительное финансовое давление на производителей. В результате Samsung предпочла сосредоточиться на других приоритетных направлениях развития флагманских камер.