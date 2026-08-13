«У нас люди такие»: Путин сделал «сенсационное» заявление...

·108·Мир
«У нас люди такие»: Путин сделал «сенсационное» заявление...

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время своего визита на остров Итуруп на Дальнем Востоке сделал очередное сенсационное заявление о населении страны и его воле.

По его словам, в России живут люди, которые особенно выделяются и в чьих жилах течёт «генетический код победителя».

Встреча на Итурупе и беседа с губернатором Сахалинской области

В рамках рабочего визита главы государства на остров Итуруп состоялась важная встреча с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В ходе беседы губернатор рассказал об общественно-идеологической обстановке в регионе и настроениях населения.

По словам Лимаренко, даже на встречах, проводимых в самых отдалённых и удалённых населённых пунктах, местные жители единодушно поддерживают единую идею — «за общую победу».

Реакция Путина

Комментируя эти слова губернатора, президент России высоко оценил волю и характер народа страны:

«У нас люди такие. [У них] есть генетический код победителя», — подчеркнул Владимир Путин.

Это заявление расценивается как явное продолжение идеологических взглядов руководства РФ, направленных на укрепление национального самосознания, патриотизма и геополитической позиции, формировавшихся со времён Второй мировой войны.

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Владимир ПутинРоссияИтурупСахалинВалерий Лимаренко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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