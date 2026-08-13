Технологии искусственного интеллекта (ИИ) теперь превращаются в главное оружие сложных и опасных кибератак. Группа хакеров, связанная с Китаем, с помощью нескольких скоординированных ИИ-агентов осуществила масштабную кибератаку на государственные и энергетические системы Тайваня.

Об этом сообщает издание Финанкиал Тимес, ссылаясь на данные и исследования известной израильской компании Дреам, работающей в сфере кибербезопасности.

«Виртуальная команда хакеров» из восьми ИИ-агентов

Эксперты, одними из первых обнаружившие атаку, сообщили журналистам, что злоумышленники использовали до 8 ИИ-агентов с открытым исходным кодом. Эти агенты были не просто инструментами для написания кода, а действовали как единая скоординированная «киберкоманда», предназначенная для взлома систем и поиска уязвимостей.

Масштабы и динамика разрушительной атаки развивались следующим образом:

Сканирование систем: В начале июля ИИ-агенты составили подробную карту систем 21 государственного ведомства с целью поиска уязвимых мест.

Кража данных: ИИ-агентам удалось взломать как минимум 85 пользовательских аккаунтов в этих системах и похитить более 2,5 тысячи конфиденциальных записей , содержащих сведения о сотрудниках.

Расширение целей: После государственных сайтов атака географически расширилась и распространилась на Агентство по ядерной безопасности Тайваня, а также как минимум 7 стратегических энергетических компаний.

Связь с Китаем и молчание властей

Компания Дреам подтвердила, что направила одному из государств Азиатско-Тихоокеанского региона предупреждение о кибервторжении. Источники Финанкиал Тимес отдельно отмечают, что эта атака была направлена именно на Тайвань.

На связь хакеров с Пекином указывает тот факт, что во время атаки во внутренних переписках между ИИ-агентами использовался упрощённый китайский язык (Симплифиед Чинесе).

На данный момент официальная реакция на этот международный киберскандал выглядит следующим образом:

Правительство Китая оставило без ответа запрос газеты о комментарии.

Министерство цифровых технологий Тайваня отказалось от официальных комментариев по поводу произошедшего взлома, сославшись на государственную безопасность и конфиденциальность данных.

Этот инцидент оценивается как один из первых крупных и опасных прецедентов активного использования искусственного интеллекта в качестве оружия в межгосударственных кибервойнах.

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