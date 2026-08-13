Скандальная отставка: самый доверенный соратник Трамп покидает Белый дом

·59·Мир
Скандальная отставка: самый доверенный соратник Трамп покидает Белый дом

На политической арене США и в администрации Белого дома произошла очередная важная и неожиданная кадровая перестановка. Керолайн Левит (Каролине Леавитт), занимавшая должность пресс-секретаря Доналд Трамп с момента его переизбрания на пост президента и ставшая самым молодым пресс-секретарём в истории Белого дома, официально объявила, что покинет свой пост в конце августа.

Эта отставка, произошедшая всего за 3 месяца до предстоящих важных промежуточных выборов в США, вызвала широкое обсуждение в политических кругах Вашингтона.

Реакция Доналд Трамп: «Теперь она будет моим лучшим внешним советником»

Президент США Доналд Трамп подтвердил отставку Керолайн Левит на своей странице в социальной сети Truth Social и выразил ей благодарность за эффективную и самоотверженную работу в Белом доме.

«Керолайн прекрасно со всем справлялась, и я очень благодарен ей за работу. Отныне она будет посвящать больше времени своей семье и детям. Вместе с тем Левит останется одним из моих лучших внешних советников, а также самым влиятельным голосом внутри Республиканской партии. Мы продолжим вместе работать над тем, чтобы одержать решительную победу на промежуточных выборах и бросить вызов истории», — написал Доналд Трамп.

«Быть хорошей матерью и неустанно работать в Белом доме»: в чём истинная причина отставки?

В своём заявлении Керолайн Левит поблагодарила Доналд Трамп и Белый дом за оказанное ей высокое доверие. Она подчеркнула, что работа на этой должности стала величайшей честью и незабываемым приключением в её жизни.

В качестве основной причины отставки она назвала семейные обстоятельства. Как выяснилось, в мае этого года Левит стала матерью:

«Работа пресс-секретарём Белого дома требует от человека неустанного труда, огромных сил и постоянного внимания. После рождения ребёнка в мае в моей голове начали звучать мысли: „Я не могу быть идеальной матерью“. Поэтому на данном этапе я решила направить всё своё внимание на семью и воспитание ребёнка», — заявила Левит.

Керолайн Левит была известна в медиасфере как одна из самых активных, решительных и влиятельных защитниц идей Трамп и движения «МАГА» (Маке Америка Греат Агаин).

Цепочка отставок в администрации Трамп

Примечательно, что уход Левит — не единственная отставка в команде Трамп. В последние месяцы свои должности покинули несколько высокопоставленных чиновников президентской администрации:

  • В конце июня: директор Национальной разведки США Тулси Габбард;

  • В апреле: генеральный прокурор США Пам Бонди;

  • В марте: руководитель Департамента внутренней безопасности Кристи Ноем.

Кто станет новым пресс-секретарём Белого дома и как подобные изменения в команде Трамп повлияют на избирательную кампанию на фоне приближения промежуточных выборов, станет известно в ближайшие дни.

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Дональд ТрампКэролайн ЛивиттБелый домРеспубликанская партияTruth Social
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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