В США под военной базой обнаружили таинственную «рыбу-дьявола» без глаз

·57·Мир
В США под военной базой обнаружили таинственную «рыбу-дьявола» без глаз

В пещере, расположенной под военной базой в штате Алабама, США, учёные обнаружили совершенно новый вид рыбы. У этого существа отсутствуют глаза и пигменты на теле, а на протяжении жизни оно выглядит тускло-электрически-синим. Из-за необычной внешности его прозвали «рыбой-дьяволом».

Новый вид обнаружили исследователи из Университета Алабамы в Хантсвилле в пещере Бобкат Каве, расположенной под базой армии США Редстоне Арсенал. Его научное название — Демогоргоничтйс арканус. Название «Демогоргон» отсылает к известному мифологическому персонажу из игры «Дунгеонс &амп; Драгонс» и сериала «Странгер Тингс». А «Арканус» означает «скрытый» или «таинственный».

По словам руководителя исследования доктора Мэттью Л. Нимиллера, учёные не ожидали обнаружить в современной Восточной Северной Америке совершенно новый род пресноводных рыб. Он сравнил это открытие с не менее поразительным обнаружением нового крупного вида кошачьих.

В одной пещере обитают два разных вида рыб

Слепая и полупрозрачная пещерная рыба лежит на каменистом дне водоёма.

Ещё одна интересная особенность открытия заключается в том, что в водоёме, где нашли новую рыбу, также обитает Сутерн Кавефиш. Однако эти два вида не являются близкими родственниками.

По мнению учёных, они независимо адаптировались к подземной среде с разницей в миллионы лет. В процессе оба вида независимо утратили зрение и пигментацию тела. Это считается ярким примером конвергентной эволюции.

Примечательно, что за пещерной системой Бобкат Каве регулярно наблюдают уже как минимум 30 лет. Несмотря на это, обнаружение новой рыбы именно здесь стало для исследователей большим сюрпризом.

Редкой рыбе угрожает загрязнение

Группа людей проводит исследование в тёмной пещере с каменистым мелководьем.

«Рыба-дьявол» пока обнаружена только в одной пещере и связанном с ней подземном водоносном горизонте. Поэтому она очень чувствительна к качеству воды и гидрологическим изменениям.

Хотя военная база защищает пещеру от прямого воздействия человека, загрязнение поверхности, осадочные отложения и изменения состояния воды могут представлять угрозу для нового вида.

Исследователи сообщили, что за последние два десятилетия в образцах воды из Бобкат Каве неоднократно выявлялись повышенные концентрации таких тяжёлых металлов, как кадмий, хром и свинец. Предполагается, что это загрязнение может быть связано с химическими веществами, оставшимися после деятельности военной базы.

Тем не менее исследование учёных ещё продолжается. Они намерены подробнее изучить происхождение новой рыбы, её образ жизни и то, как она адаптировалась к уникальной подземной среде.

АлабамаРедстоун АрсеналХантсвиллМэттью Л. НимиллерОчень странные дела
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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