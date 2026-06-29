Мощный взрыв газа произошел во время спасательной операции в столице Венесуэлы
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В Каракасе, столице Венесуэлы, произошел мощный взрыв газа во время работ по расчистке завалов после землетрясения.
По предварительным данным, в результате инцидента несколько спасателей получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
После взрыва на место прибыли дополнительные службы экстренной помощи и медицинские бригады. Специалисты проверяют соседние здания на наличие утечек газа.
На данный момент точная причина взрыва и полное число пострадавших не сообщаются. Работы по расчистке завалов продолжаются с усиленными мерами безопасности.
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