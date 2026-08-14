Apple отправила пользователям предупреждения об атаке наёмного шпионского ПО

·4·Технологии
Apple отправила пользователям предупреждения об атаке наёмного шпионского ПО

Apple распространила очередные предупреждения об угрозах безопасности своих устройств. По данным иксбт.ком, технологический гигант отправил специальные уведомления клиентам, чьи iPhone, iPad или Мак, предположительно, стали мишенью государственных шпионских программ. Эта мера является важным шагом в обеспечении кибербезопасности и своевременном информировании пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Представители компании сообщили изданию TechCrunch, что в четверг такие уведомления одновременно получили пользователи из 110 стран. На сегодняшний день Apple проинформировала клиентов более чем в 150 странах мира о подобных атаках. Эти цифры наглядно показывают, насколько широко распространились шпионские программы, используемые правительствами, в глобальном масштабе.

Нововведения в уведомлениях безопасности

В обновлённой статье службы поддержки на своём сайте Apple сообщила, что пользователи получают уведомление непосредственно в виде пуш-уведомления на заблокированном экране iPhone. Оно побуждает владельца немедленно принять соответствующие меры. Кроме того, компания обновила интерфейс уведомлений, упростив пользователям доступ к важной информации о дальнейших шагах.

В полученном сообщении отображается следующий текст: &лдкуо;Apple обнаружила атаку наёмного шпионского ПО, направленную против вашего iPhone. Чтобы защитить ваши данные и устройство, вы можете прямо сейчас предпринять определённые меры&рдкуо;. Примечательно, что Apple также отправляет такие предупреждения по электронной почте и показывает их при входе пользователя в свою учётную запись.

Рекомендации специалистов и меры защиты

Старший исследователь группы Китизен Лаб, занимающейся цифровыми исследованиями, Джон Скотт-Рейлон впервые опубликовал информацию об этих шпионских предупреждениях в социальной сети Кс (бывший Twitter). Если вы получили такое уведомление, ни в коем случае не игнорируйте его. По словам специалистов, сообщение не обязательно означает, что в ваше устройство уже напрямую проникли, однако для защиты личных данных необходимо немедленно принять меры безопасности.

В пуш-уведомлении также содержатся рекомендации о том, к кому обратиться за помощью. Пользователям советуют включить функцию Lockdown Mode (специальный режим защиты), которая значительно усложняет успешное проведение шпионских атак. По данным Apple, пока не зафиксировано ни одного случая успешного взлома устройства с активированным Lockdown Mode.

Хотя атаки с использованием шпионского ПО происходят редко, стремительное развитие технологий слежки в последние годы создало возможности для их злоупотребления. Такие инструменты часто применяются против критиков и активистов гражданского общества. По мнению исследователя Китизен Лаб Скотта-Рейлона, с момента внедрения Apple уведомлений безопасности в 2021 году новые пуш-уведомления стали важным шагом, побуждающим пользователей обращаться за помощью для защиты своих устройств.

AppleШпионское ПОiPhoneКибербезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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