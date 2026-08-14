Xiaomi представила новое массажное устройство с тремя насадками

·25·Технологии
Xiaomi представила новое массажное устройство с тремя насадками

Китайский технологический гигант Xiaomi представил широкой публике новый продукт и начал предварительные продажи массажного пистолета Mijia Fascia Gun 3. По данным иксбт.ком, этот гаджет существенно отличается от традиционных моделей оригинальной конструкцией и расширенными функциями, предназначенными для глубокого расслабления мышц. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В отличие от большинства аналогичных устройств на рынке, новая версия оснащена не одной, а тремя массажными насадками разной формы. Такое решение позволяет учитывать особенности различных частей тела и значительно повышает общую эффективность процедуры.

Технические возможности и режимы работы

Под корпусом гаджета скрывается мощный двухосевой бесщёточный двигатель, способный создавать давление до 25 килограммов. Глубина воздействия составляет 4 миллиметра. Эти показатели позволяют устройству проникать к глубоким мышечным тканям и быстро снижать усталость после интенсивных физических нагрузок.

Инженеры предусмотрели в устройстве два основных режима работы: фиксированную и переменную частоту. Каждый из них, в свою очередь, предлагает три уровня интенсивности. Это позволяет пользователю выбрать оптимальные параметры с учётом физического состояния и чувствительности.

Интеллектуальные функции и ёмкость аккумулятора

Для удобства пользователей Mijia Fascia Gun 3 получила функцию интеллектуальной памяти. При следующем включении устройство автоматически возвращается к последним использованным настройкам, избавляя от необходимости каждый раз заново выбирать режим.

За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 2450 мА·ч. По данным Xiaomi, одного полного заряда батареи хватает до 31 дня при обычном режиме использования, что снижает необходимость в частой подзарядке.

Пока новый массажный пистолет доступен на китайском рынке по стартовой цене 369 юаней. Такая функциональность и продолжительная автономная работа делают гаджет привлекательным выбором для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом.

XiaomiMijia Fascia Gun 3Массажные ПистолетыУмные ГаджетыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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