Интер привлекает английских футболистов на трансферном рынке

Миланский «Интер» реализует на трансферном рынке необычную и смелую стратегию. Итальянский клуб планирует привлекать представителей Английской Премьер-лиги, чтобы адаптироваться к конкурентоспособности и высокой интенсивности этого чемпионата. По данным Калкиомеркато и других спортивных изданий, «Нерадзурри» рассматривают возможность заявить сразу троих английских футболистов в одно трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com.

В прошлом сезоне из «Манчестер Сити» в состав «Интера» перешёл Мануэль Аканджи. В текущее трансферное окно миланский клуб уже подписал Джона Стоунза в качестве свободного агента после истечения его контракта с «Манчестер Сити». Кроме того, после продолжительных переговоров с «Тоттенхэмом» ожидается объявление о трансфере Джеда Спенса. Однако клуб не намерен на этом останавливаться.

Кёртис Джонс и трансферные правила

Итальянский гранд также пытается приобрести полузащитника «Ливерпуля» Кёртиса Джонса. Если этот трансфер состоится, в одном трансферном окне сразу трое английских футболистов перейдут в клуб Серии А. Однако у многих болельщиков закономерно возникает вопрос, насколько это возможно в условиях строгих правил, действующих после Брексит.

Известно, что после выхода Великобритании из Европейского союза граждане Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии перестали считаться гражданами стран — членов Европейского сообщества. В футболе их первоначально также включили в категорию иностранных игроков в рамках обычного временного порядка. Однако с начала сезона-2024/25 Итальянская федерация футбола ФИГК внесла важные изменения в регламент.

Новый регламент и исключения

В соответствии с законами, регулирующими въезд иностранных работников в страну, для клубов Серии А был введён специальный пункт. Согласно официальному заявлению, клубам разрешено заявлять одного британского и одного албанского профессионального футболиста, прибывающих из-за рубежа, сверх общих ограничений для игроков, не являющихся гражданами ЕС.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: если правило говорит только об одном британском футболисте, как «Интер» может заявить сразу троих? По объяснениям специалистов, клубы ищут способы решить этот вопрос, используя законные правовые пробелы и дополнительные договорные механизмы, связанные с трансферами и статусом игроков.

В частности, ожидается, что переход Джона Стоунза в качестве свободного агента и другие юридические аспекты будут приведены в соответствие с требованиями регламента. Что касается Джеда Спенса и Кёртиса Джонса, руководство клуба планирует после медицинского обследования уладить все формальности в рамках норм, установленных Итальянской федерацией футбола.