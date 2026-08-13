8-летний мальчик поймал на рыбалке страшную хищную рыбу

·91·Мир
8-летний мальчик поймал на рыбалке страшную хищную рыбу

В американском штате Пенсильвания 8-летний Сеймус, рыбачивший вместе с отцом, столкнулся с неожиданным и необычным происшествием. Он, как обычно, ожидал поймать окуня, однако на его крючок попалась краснобрюхая пиранья с острыми зубами.

Отец мальчика Майкл Коффи написал об этом в Facebook: «Теперь меня уже не удивляет, что именно может поймать Сеймус. Сегодня он вытащил из озера Ридли-Парк краснобрюхую пиранью весом 2 фунта!»

Отец и сын, живущие в округе Делаваре, просто рыбачили, когда Сеймус почувствовал, что на крючок попалась рыба. Сначала Майкл подумал, что это обычный окунь, и посоветовал медленно вытаскивать рыбу, чтобы она не сорвалась.

Однако, когда Сеймус достал рыбу из воды, его отец удивился. Поначалу Майкл предположил, что это может быть крупный синежаберный солнечник или другой похожий вид.

«Я подумал, что это синежаберный солнечник, а потом сказал: “А это вообще что?”» — рассказал он телеканалу 6АБК.

Тогда Сеймус сразу распознал рыбу.

«Это пиранья!» — сказал он.

Быстро распознать такую необычную рыбу мальчику помогли образовательные видео о природе и рыбалке, которые он смотрит в интернете. По словам Майкл, Сеймус регулярно смотрит ролики о рыбах из разных уголков мира.

Комиссия по рыболовству и лодкам Пенсильвании также подтвердила, что пойманная рыба действительно является пираньей. Пираньи в основном встречаются в водах Южной Америки.

Специалисты отмечают, что появление такой экзотической рыбы в местном озере кажется странным, однако в этом штате уже фиксировались подобные случаи.

По словам директора по коммуникациям Комиссии по рыболовству и лодкам Пенсильвании Майк Паркер, каждое лето поступают сообщения о появлении в местных водоёмах необычных животных. Среди них были аллигаторы, кайманы, экзотические змеи, рептилии и различные виды рыб.

Паркер объяснил, что хотя в штате разрешено держать экзотических животных дома, выпускать их в водоёмы общего пользования незаконно.

По мнению специалиста, эту пиранью, вероятно, кто-то держал в качестве домашнего питомца, а затем выбросил в озеро, чтобы избавиться от неё.

Среди других причин попадания экзотических животных в местную экосистему также называют случайный побег из торговли живыми морепродуктами или выпуск животных в природу во время некоторых культурных обрядов.

ПенсильванияFacebookДелавэрРидли-Парк
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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