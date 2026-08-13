Контрабанда: что произошло вокруг нелегального склада лекарств в Намангане?

·38·Общество
Контрабанда: что произошло вокруг нелегального склада лекарств в Намангане?

Сотрудники Службы государственной безопасности Республики Узбекистан (СГБ), Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и Таможенного комитета провели в городе Наманган масштабное оперативное мероприятие по защите здоровья населения и пресечению оборота некачественных лекарственных средств.

В ходе мероприятия было обнаружено тайное помещение, где хранилось большое количество нелегальных лекарственных средств, представляющих серьезную опасность для жизни и здоровья населения.

Склад в нарушение санитарных правил и более 13 тысяч препаратов

При осмотре одного из домов в городе Намангане в установленном порядке, в присутствии понятых, было установлено, что гражданин 1996 года рождения хранил большое количество лекарственных средств с целью их дальнейшей продажи, нарушая санитарно-гигиенические требования.

В ходе осмотра дома в качестве вещественных доказательств были изъяты 56 видов — всего 13 184 единицы лекарственных средств, не имевших каких-либо соответствующих документов и гарантий качества.

Среди препаратов, обнаруженных в нелегальном складе:

  • «Цефотаксим»;

  • «Бифидумбактерин»;

  • «Атропин»;

  • «Тидомет форте» — важные медицинские средства, пользующиеся высоким спросом среди населения.

Ввезены через границу обходными путями

В ходе оперативного дознания и проверок стало известно, что большое количество лекарственных средств, собранных в этом «тайном складе», было контрабандным путем и обходными маршрутами ввезено в Узбекистан с территории соседней республики.

Согласно соответствующему заключению специалистов, общая рыночная стоимость конфискованных лекарственных средств составила 577 миллионов 381 тысячу сумов.

Уголовное дело и расследование

В настоящее время в отношении лица, совершившего эти незаконные действия, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 186-3 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт некачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий с целью их реализации).

Правоохранительные органы продолжают следственные действия по установлению других участников этой контрабандной цепочки.

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НаманганУзбекистанСлужба государственной безопасности
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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