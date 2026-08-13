Оперативное мероприятие: разоблачены слиток золота на 340 млн сумов и подпольный цех!

·63·Общество
Оперативное мероприятие: разоблачены слиток золота на 340 млн сумов и подпольный цех!

В Узбекистане в рамках проводимых широкомасштабных оперативно-профилактических мероприятий «Безопасная и здоровая страна» сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно провели в городе Навои крупное оперативное мероприятие.

В ходе мероприятия были пресечены незаконные действия лиц, занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов.

Незаконная сделка на 340 миллионов сумов и момент задержания

В ходе оперативных мероприятий установлено, что двое граждан, 1987 и 1993 годов рождения, проживающие в Шафирканском районе Бухарской области, вступив в сговор, договорились продать собранное золото в слитке массой 212,9 грамма покупателю за 340 миллионов сумов .

Указанные лица сначала передали покупателю золото 999-й пробы массой 26,3 грамма, пообещав позднее доставить оставшуюся часть чистого золота. Во время получения в качестве части оговоренной суммы 20 тысяч долларов США и 100 миллионов сумов они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов с вещественными доказательствами.

Подпольный цех по извлечению золота из состава чарвакского песка и грунта

В качестве логического продолжения проведённых оперативно-розыскных мероприятий было осмотрено жилое помещение одного из подозреваемых. В результате установлено, что этот гражданин организовал у себя дома предназначенный для извлечения золота из природного песка и руды подпольный цех (лабораторию) .

В настоящее время по данному факту в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 177 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей). Правоохранительные органы продолжают следственные действия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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