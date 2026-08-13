У побережья Массачусетса неожиданно появилась акула-людоед

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У берегов Кейп-Кода в американском штате Массачусетс рыбаки столкнулись с неожиданным «гостем». Братья Нейт и Нельсон Руэтт, занимающиеся спортивной рыбалкой, во время очередной охоты поймали молодую тигровую акулу.

В конце июля братья поймали у берега акулу длиной около 1,5 метра. Несколько часов они искали гораздо более распространённых бурых акул. Однако, увидев горизонтальные полосы на теле поднятой из воды акулы, Нейт сразу понял, что это тигровая акула.

Нейт с удивлением сообщил брату: «Это тигровая акула!», но, по его словам, сначала ему не поверили. Позже размеры акулы и её внешние признаки также подтвердили, что она принадлежит к этому виду.

Тигровые акулы обычно чаще встречаются в более тёплых южных водах, например в Карибском море. Они известны своей неразборчивостью в еде и могут заглатывать всё — от рыб, ракообразных и морских птиц до различных предметов. В желудках некоторых акул находили даже обувь и другие искусственные предметы.

Крупные тигровые акулы могут достигать более 4,5 метра в длину и весить свыше 600 килограммов. Они считаются одним из относительно опасных для человека видов акул. Несмотря на это, неспровоцированные нападения происходят редко.

Специалисты уделяют особое внимание появлению молодой тигровой акулы в Массачусетсе. По словам Джона Чишолма, учёного из Новоанглийского аквариума в Бостоне, в последние годы представителей этого вида всё чаще наблюдают в северных водах.

Учёные связывают это явление с потеплением океанов. Повышение температуры воды может сделать побережье Новой Англии более подходящей средой для тигровых акул, чем прежде.

Специалисты также изучают вероятность того, что в будущем этот регион может превратиться в естественные «ясли» для молодых тигровых акул. Если это так, подобное может стать одним из серьёзных изменений в морской экосистеме.