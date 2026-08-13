У побережья Массачусетса неожиданно появилась акула-людоед

·42·Мир
У побережья Массачусетса неожиданно появилась акула-людоед

А

Рука человека находится над небольшой тигровой акулой на берегу.

У берегов Кейп-Кода в американском штате Массачусетс рыбаки столкнулись с неожиданным «гостем». Братья Нейт и Нельсон Руэтт, занимающиеся спортивной рыбалкой, во время очередной охоты поймали молодую тигровую акулу.

В конце июля братья поймали у берега акулу длиной около 1,5 метра. Несколько часов они искали гораздо более распространённых бурых акул. Однако, увидев горизонтальные полосы на теле поднятой из воды акулы, Нейт сразу понял, что это тигровая акула.

Нейт с удивлением сообщил брату: «Это тигровая акула!», но, по его словам, сначала ему не поверили. Позже размеры акулы и её внешние признаки также подтвердили, что она принадлежит к этому виду.

Тигровые акулы обычно чаще встречаются в более тёплых южных водах, например в Карибском море. Они известны своей неразборчивостью в еде и могут заглатывать всё — от рыб, ракообразных и морских птиц до различных предметов. В желудках некоторых акул находили даже обувь и другие искусственные предметы.

Крупные тигровые акулы могут достигать более 4,5 метра в длину и весить свыше 600 килограммов. Они считаются одним из относительно опасных для человека видов акул. Несмотря на это, неспровоцированные нападения происходят редко.

Специалисты уделяют особое внимание появлению молодой тигровой акулы в Массачусетсе. По словам Джона Чишолма, учёного из Новоанглийского аквариума в Бостоне, в последние годы представителей этого вида всё чаще наблюдают в северных водах.

Учёные связывают это явление с потеплением океанов. Повышение температуры воды может сделать побережье Новой Англии более подходящей средой для тигровых акул, чем прежде.

Специалисты также изучают вероятность того, что в будущем этот регион может превратиться в естественные «ясли» для молодых тигровых акул. Если это так, подобное может стать одним из серьёзных изменений в морской экосистеме.

МассачусетсКейп-КодНью-Ингленд АквариумБостон
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Вчера в Европе наблюдалось первое полное солнечное затмение КсКсИ векаВчера в Европе наблюдалось первое полное солнечное затмение КсКсИ векаСегодня, 11:52Необычный гость на египетском побережье удивил отдыхающих (видео)Необычный гость на египетском побережье удивил отдыхающих (видео)Сегодня, 11:33Раскрыты загадочные причины сближения между Вучич и ЗеленскийРаскрыты загадочные причины сближения между Вучич и ЗеленскийСегодня, 11:09В США под военной базой обнаружили таинственную «рыбу-дьявола» без глазВ США под военной базой обнаружили таинственную «рыбу-дьявола» без глазСегодня, 11:04«У нас люди такие»: Путин сделал «сенсационное» заявление...«У нас люди такие»: Путин сделал «сенсационное» заявление...Сегодня, 10:55Китайские хакеры взломали ядерную и энергетическую системы Тайваня!Китайские хакеры взломали ядерную и энергетическую системы Тайваня!Сегодня, 10:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов