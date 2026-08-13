Необычный гость на египетском побережье удивил отдыхающих (видео)

Туристы, отдыхавшие на знаменитом египетском пляже Абу Даббаб, стали свидетелями неожиданной картины. На песчаном пляже, который обычно переполнен туристами, на этот раз появился необычный «гость» — верблюд.

На распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как верблюд безмятежно прогуливается по пляжу. Что интересно, люди вокруг животного, шум и камеры практически не повлияли на него.

Напротив, верблюд держался совершенно свободно, словно это место было его привычной территорией, и некоторое время бродил среди туристов. Его неожиданный визит вызвал большой интерес у отдыхающих, и многие сняли необычную сцену на свои телефоны.

О том, как верблюд оказался на пляже, пока точной информации нет. Кадры с прогулкой неожиданного гостя также вызвали самые разные реакции в социальных сетях.

Как вы думаете, появление верблюда на пляже — случайность или он тоже пришёл отдохнуть в компании туристов? Оставьте своё мнение в комментариях.