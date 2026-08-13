Ваймо привезла в США тысячи роботакси Zeekr

Компания Ваймо, входящая в состав Alphabet, импортировала на рынок США более 3200 электромобилей Zeekr Оджаи, произведённых в Китае. Как сообщает иксбт.ком, внимание привлекает тот факт, что крупная поставка состоялась несмотря на высокие таможенные тарифы в размере 102,5% для автомобилей китайского производства. Об этом сообщает .

Эти автомобили поставлялись в разные сроки, в том числе более 2600 машин были доставлены в течение 2026 года. В августе на площадке Ваймо в Месе, штат Аризона, одновременно находилось более 500 таких автомобилей. Эти показатели свидетельствуют о масштабах проекта.

Технические характеристики и детали сотрудничества

Модель Zeekr Оджаи производится подразделением холдинга Geely в китайском городе Нинбо. В официальных документах и таможенных данных она проходит под обозначением КМ1е. Электромобиль построен на архитектуре СЭА-М, созданной на основе концепта Zeekr М-Висион, изначально разработанного специально для роботакси Ваймо.

Автомобиль оснащён современными техническими решениями. Он получил 800-вольтовую систему, аккумуляторную батарею ёмкостью 93 кВт·ч и электродвигатель мощностью 200 кВт (268 л. с.), установленный на задней оси. В конструкции применяются сдвижные двери без центральных стоек, а системы управления и торможения имеют резервируемую электронную архитектуру.

Автономное управление и маршруты

Поставленные в США электромобили изначально доставляются без полного комплекта автономного управления. После поставки из Китая кузова, аккумуляторной батареи и силовой установки Ваймо оснащает их программным обеспечением Дривер шестого поколения и специальным оборудованием.

В автономный комплекс входят четыре лидара, шесть радаров и 13 камер. Напомним, что в 2026 году модель Оджаи начала обслуживать реальных пассажиров в крупных городах США, включая Сан-Франциско, Финикс и Лос-Анджелес.