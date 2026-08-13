Вчера в Европе наблюдалось первое полное солнечное затмение КсКсИ века

·23·Мир
Вчера в Европе наблюдалось первое полное солнечное затмение КсКсИ века

12 августа в некоторых районах Европы впервые в КсКсИ веке наблюдалось полное солнечное затмение. Во время природного явления Луна полностью закрыла Солнце, и его светящийся диск на короткое время исчез из виду. Об этом сообщила Медуза.

Полное солнечное затмение можно было наблюдать в Гренландии, Исландии, Португалии и некоторых районах Испании. Жители этих стран, наблюдавшие за небом, стали свидетелями редкого астрономического явления.

В некоторых других районах Западной Европы затмение было неполным. Там Луна закрыла 85–95 процентов солнечного диска.

Предыдущее полное солнечное затмение в континентальной Европе наблюдалось в 1999 году. Поэтому нынешнее явление имело особое значение для любителей астрономии и наблюдателей за небесными телами.

Следующее полное солнечное затмение произойдёт 2 августа 2027 года. Его можно будет наблюдать в южной части Испании и некоторых районах Северной Африки.

Tepalikdagi odamlar silueti to‘liq quyosh tutilishini kuzatmoqda.
ГренландияИсландияПортугалияИспанияМедуза
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