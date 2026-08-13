Микель Артета отреагировал на слухи вокруг Майлза Льюиса-Скелли

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трансферные слухи вокруг молодого талантливого полузащитника Майлза Льюиса-Скелли. Сообщалось, что услугами английского футболиста интересуются другие гранды Премьер-лиги — «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По мнению специалиста, такой конкурентный интерес является положительным сигналом для клуба. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, серьёзных оснований для перехода 19-летнего игрока сборной Англии нет, и ожидается, что он останется на стадионе «Эмирейтс». Лондонский клуб не намерен продавать воспитанника своей академии, а сам футболист не давал никаких намёков на желание покинуть север Лондона. После товарищеского матча с «Комо» Микель Артета ответил на вопросы журналистов и высоко оценил потенциал молодого игрока.

Интерес к молодым талантам — хороший знак

По словам Артеты, внимание со стороны главных конкурентов означает, что клуб движется в правильном направлении, а его воспитанники отлично справляются со своей работой. Согласно цитате, приведённой Фабрицио Романо, испанский специалист не хотел отдельно обсуждать слухи вокруг своих футболистов, однако отметил, что эта ситуация свидетельствует о прогрессе команды.

Майлз Льюис-Скелли забил «Комо» в товарищеском матче и вновь продемонстрировал свой огромный потенциал. Хотя в прошлом сезоне он получал меньше игрового времени, чем другие футболисты команды, в важных матчах концовки чемпионата уверенно действовал в центре поля. Особенно внимание привлекли его успешные выступления на финише сезона и игра против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Ожидается, что в новом сезоне, который обещает быть сложным и требовательным, молодой футболист будет играть важную роль в составе «Арсенала». Под руководством Микеля Артеты полузащитник продолжает совершенствовать свои навыки и, несомненно, станет одной из ключевых фигур будущего лондонского клуба.