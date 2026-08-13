Ювентус пытается арендовать Зиона Судзуки

·36·Спорт
Ювентус пытается арендовать Зиона Судзуки

Итальянский «Ювентус» ведёт активные переговоры об аренде голкипера Зиона Судзуки, который, как ожидается, перейдёт в «Пари Сен-Жермен». Туринский клуб намерен как можно скорее решить проблему с основным вратарём перед новым сезоном и рассчитывает немедленно вернуть японца в Серию А. Об этом сообщает Goal.com.

По информации Goal.com и Ла Gazzetta делло Sport, «Пари Сен-Жермен» достиг соглашения о приобретении вратаря «Пармы» за 35 миллионов евро. Ожидается, что парижане в ближайшее время официально объявят о трансфере. Однако руководство «Ювентуса» пытается воспользоваться сложившейся ситуацией.

Туринский клуб, известный под прозвищем «Старая синьора», сделал предложение об аренде родившегося в 2002 году голкипера. Согласно ему, футболист должен выступать в Турине до конца текущего сезона, точнее — до июня. «Ювентус» рассчитывает таким образом оперативно усилить вратарскую линию команды.

Позиция футболиста и решение парижского клуба

Сам Зион Судзуки положительно отреагировал на предложение «Ювентуса». По данным источников, японский голкипер не против вернуться в Италию до конца сезона и регулярно получать игровую практику в Серии А. Он выразил удовлетворение возможностью выступать в одном из топ-клубов Европы и заявил о готовности к этому трансферу.

Пока всё зависит от окончательного решения главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике и руководства клуба. Подробные переговоры об условиях контракта и распределении зарплаты начнутся только после того, как парижане определятся с ближайшим будущим футболиста.

Впереди решающие часы

Руководство «Ювентуса» задействует все возможности, чтобы убедить французский клуб согласиться на аренду. Если «Пари Сен-Жермен» даст положительный ответ, двум клубам сразу же предстоит договориться о финансовых деталях, включая распределение зарплаты футболиста.

Туринский клуб хочет как можно скорее завершить трансфер и представить главному тренеру Лучано Спаллетти нового основного вратаря. Переговоры, которые состоятся в ближайшие дни, определят судьбу этой сложной трансферной операции.

Если соглашение будет достигнуто в ближайшее время, Зион Судзуки успеет присоединиться к тренировочному процессу и адаптироваться к тактическому стилю команды. В первом матче чемпионата «Ювентус» сыграет с «Фрозиноне», и клуб хочет, чтобы новый голкипер был готов к этой встрече.

ЮвентусПари Сен-ЖерменЗион СудзукиСерия AТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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