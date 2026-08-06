Филип Костиć фаолиятини Нидерландияда давом эттиради

·49·Спорт
Филип Костиć фаолиятини Нидерландияда давом эттиради
Қисқача

PSV клуби 33 ёшли сербиялик қанот ҳужумчиси Филип Костиć билан 2 йиллик шартнома имзолади. Футболчи Нидерландия жамоасида 18-рақам остида ўйнайди, бироқ ҳозирча зарур иш рухсатномасини кутмоқда. Филип Костиć июл ойидан буён эркин агент бўлиб, аввал Туриннинг Ювентус клубида тўп сурган. У фаолияти давомида ФК Гронинген, ВфБ Стюттгарт, Ҳамбургер СВ, Эинтрачт Франкфурт, Fenerbahçe ва бошқа жамоаларда ўйнаган.

Goal.com хабар беришича, Нидерландиянинг PSV клуби ўз таркибини тажрибали сербиялик қанот ҳужумчиси Филип Костиć билан кучайтирди. Шартномага кўра, 33 ёшли футболчи Эйндховен жамоаси билан икки йиллик битим имзолаган ва янги жамоасида 18-рақам остида ҳаракат қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Филип Костиć июль ойидан буён эркин агент мақомида қолаётганди. Унинг Туриннинг Ювентус клуби билан тузган аввалги шартномаси ниҳоясига этгач, футболчи янги жамоа қидираётган эди. Ҳозирги вақтда сербиялик футболчи Нидерландияда тўлақонли ўйнаши учун зарур бўлган иш рухсатномасини кутмоқда.

Янги чақирув ва оилавий қулайлик

Трансфер расмийлашгач, футболчи ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, PSV клубидан таклиф келиб тушгаёқ, у Эйндховенга кўчиб ўтишни истаганини тушунган. Бироқ музокаралар бироз чўзилган, чунки футболчи аввало оиласи бу ерда ўзини қулай ҳис қилишига ва барча шароитлар мукаммал бўлишига ишонч ҳосил қилишни истаган.

"Барчаси айнан мен ўйлагандек бўлиб чиқди ва мен бу трансфердан ниҳоятда мамнунман", дея таъкидлади тажрибали қанот ярим ҳимоячиси клуб матбуот хизматига берган интервюсида.

Бой футболчилик йўли

Филип Костиć ўз фаолияти давомида Европанинг бир нечта таниқли жамоаларида тўп суришга улгурган. У ўз Ватанида Раднички 1923 сафида бошлаган фаолиятини кейинчалик Нидерландиянинг ФК Гронинген, Германиянинг ВфБ Стюттгарт, Ҳамбургер СВ, Эинтрачт Франкфурт, шунингдек, Италиянинг Ювентус ҳамда Туркиянинг Fenerbahçe клубларида давом эттирган.

Футболчи ўз фаолиятидаги энг ёрқин ютуқлардан бирига Эйнхофендаги фаолиятидан аввал Эинтрачт Франкфурт таркибида эришган. Жумладан, у немис клуби сафида нуфузли UEFA Европа лигаси бош совринини қўлга киритган ва бошқа бир қатор шахсий ҳамда жамоавий ютуқларга сазовор бўлган.

  • Янги клуби: PSV (Нидерландия)
  • Шартнома муддати: 2 йил
  • Ўйин рақами: 18
  • Аввалги жамоаси: Ювентус
PSV жамоаси ушбу тажрибали футболчининг келиши билан ўзининг ҳужум чизиғини янада кучайтиришни ва ички чемпионат ҳамда Европа майдонларида муваффақиятли қатнашишни мақсад қилган.

Филип КостиćPSVЮвентусЭинтрачт ФранкфуртТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)