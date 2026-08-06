Филип Костиć фаолиятини Нидерландияда давом эттиради
PSV клуби 33 ёшли сербиялик қанот ҳужумчиси Филип Костиć билан 2 йиллик шартнома имзолади. Футболчи Нидерландия жамоасида 18-рақам остида ўйнайди, бироқ ҳозирча зарур иш рухсатномасини кутмоқда. Филип Костиć июл ойидан буён эркин агент бўлиб, аввал Туриннинг Ювентус клубида тўп сурган. У фаолияти давомида ФК Гронинген, ВфБ Стюттгарт, Ҳамбургер СВ, Эинтрачт Франкфурт, Fenerbahçe ва бошқа жамоаларда ўйнаган.
Goal.com хабар беришича, Нидерландиянинг PSV клуби ўз таркибини тажрибали сербиялик қанот ҳужумчиси Филип Костиć билан кучайтирди. Шартномага кўра, 33 ёшли футболчи Эйндховен жамоаси билан икки йиллик битим имзолаган ва янги жамоасида 18-рақам остида ҳаракат қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Филип Костиć июль ойидан буён эркин агент мақомида қолаётганди. Унинг Туриннинг Ювентус клуби билан тузган аввалги шартномаси ниҳоясига этгач, футболчи янги жамоа қидираётган эди. Ҳозирги вақтда сербиялик футболчи Нидерландияда тўлақонли ўйнаши учун зарур бўлган иш рухсатномасини кутмоқда.
Янги чақирув ва оилавий қулайликТрансфер расмийлашгач, футболчи ўз таассуротлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, PSV клубидан таклиф келиб тушгаёқ, у Эйндховенга кўчиб ўтишни истаганини тушунган. Бироқ музокаралар бироз чўзилган, чунки футболчи аввало оиласи бу ерда ўзини қулай ҳис қилишига ва барча шароитлар мукаммал бўлишига ишонч ҳосил қилишни истаган.
"Барчаси айнан мен ўйлагандек бўлиб чиқди ва мен бу трансфердан ниҳоятда мамнунман", дея таъкидлади тажрибали қанот ярим ҳимоячиси клуб матбуот хизматига берган интервюсида.
Бой футболчилик йўлиФилип Костиć ўз фаолияти давомида Европанинг бир нечта таниқли жамоаларида тўп суришга улгурган. У ўз Ватанида Раднички 1923 сафида бошлаган фаолиятини кейинчалик Нидерландиянинг ФК Гронинген, Германиянинг ВфБ Стюттгарт, Ҳамбургер СВ, Эинтрачт Франкфурт, шунингдек, Италиянинг Ювентус ҳамда Туркиянинг Fenerbahçe клубларида давом эттирган.
Футболчи ўз фаолиятидаги энг ёрқин ютуқлардан бирига Эйнхофендаги фаолиятидан аввал Эинтрачт Франкфурт таркибида эришган. Жумладан, у немис клуби сафида нуфузли UEFA Европа лигаси бош совринини қўлга киритган ва бошқа бир қатор шахсий ҳамда жамоавий ютуқларга сазовор бўлган.
- Янги клуби: PSV (Нидерландия)
- Шартнома муддати: 2 йил
- Ўйин рақами: 18
- Аввалги жамоаси: Ювентус
…