Странная идея программиста: здоровье героя ДУМ связали с биением сердца бабушки

Один программист рассказал, что навестил свою бабушку, лечащуюся в реанимационном отделении, и запустил знаменитую игру ДУМ на мониторе рядом с ее койкой. Он сообщил, что использовал для этого модель искусственного интеллекта Claude Опус 5.5.

Однако самая необычная часть эксперимента заключается не в самой игре. Программист связал показатель здоровья главного героя игры с частотой сердечных сокращений своей бабушки. В результате состояние персонажа в игре должно было меняться в зависимости от пульса пациентки. Согласно истории, если бы здоровье героя упало до нуля, сердцебиение также должно было обнулиться.

Этот случай может вызвать множество вопросов среди любителей технологий и игрового мира. Особенно идея связывать жизненные показатели пациента с игровой механикой выглядит необычно и спорно.

При том, пока детали этой истории не подтверждены независимыми источниками, ее не следует воспринимать как подтвержденный медицинский эксперимент. А такие жизненные показатели, как сердцебиение пациента, разумеется, не являются вещью, которой можно управлять через игру.