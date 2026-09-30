В Турции врачи прооперировали пациенту здоровое ухо вместо больного

·1·Мир
В Турции врачи прооперировали пациенту здоровое ухо вместо больного

В турецком Стамбуле врачи провели хирургическую операцию на здоровом ухе пациента вместо больного. Осознав ошибку после наркоза, пациент подал в суд на больницу. Об этом сообщает издание «Акшам».

Гражданин Турции Мурат Таракчи обратился в университетскую больницу, расположенную в районе Тузла в Стамбуле, из-за боли в ухе. В ходе обследований у него было обнаружено скопление жидкости в правом среднем ухе. После этого врачи решили провести хирургическую операцию для устранения проблемы.

Однако во время операции была допущена непредвиденная ошибка. Врачи провели хирургическое вмешательство не на больном правом ухе пациента, а на здоровом левом.

Отошедши от действия наркоза, Мурат Таракчи почувствовал сильную боль в левом ухе. Тогда он понял, что врачи провели операцию не на том ухе.

В тот же день пациента снова уложили на операционный стол, чтобы исправить ошибку. На этот раз ему провели вторую хирургическую операцию под общим наркозом.

Однако проблемы пациента не исчезли и после второй операции. Он пожаловался на появление постоянного шума в ушах, снижение слуха и трудности с поддержанием равновесия.

После этого Таракчи подал судебный иск против больницы с целью защиты своих прав.

По словам адвоката пациента, в настоящее время ожидается разрешение от Министерства здравоохранения Турции на проведение проверки по данному факту. Попытки решить проблему путем переговоров с руководством клиники пока не принесли результатов.

Администрация больницы до сих пор не дала официальных комментариев по поводу произошедшего.

Мурат ТаракчиТузлаСтамбулАкшамМинистерство здравоохранения Турции
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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