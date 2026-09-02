На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу

·0·Мир
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу

Странный снимок, сделанный на планете Марс несколько лет назад, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Причиной стал таинственный объект, внешне напоминающий медузу, запечатленный камерой марсохода Curiosity.

Об этом сообщает Naked Science.

Как выяснилось, странное изображение было получено 20 августа 2023 года с помощью правой навигационной камеры марсохода Curiosity. В кадре запечатлена неизвестная фигура, которая кажется парящей над поверхностью Марса. Она напоминает куполообразную голову с отростками, похожими на щупальца.

Примечательно, что на кадре, снятом всего за 13 секунд до этого снимка, такой «медузы» вообще не было видно. Именно этот нюанс породил в интернете различные догадки. Некоторые высказали мнение, что на поверхности Марса может существовать гигантское беспозвоночное существо, способное двигаться с невероятной скоростью.

Однако специалисты отмечают, что спешить с подобными предположениями не стоит.

Что на самом деле представляет собой странный объект?

Гипотезу об огромном инопланетном «существе-медузе» полностью исключать нельзя. Тем не менее, ученые говорят, что необычную форму на снимке можно объяснить и техническим сбоем в камере.

По предположению астрофизика доктора Джозефа Фараха, странный объект мог появиться в результате удара космического луча по сенсору камеры.

Специалист подчеркнул, что при увеличении изображения видно, как черные пиксели идеально выстроены в одну линию. Это может объяснить необычный вид объекта на снимке.

Кроме того, это хорошо согласуется с отсутствием объекта на кадре, снятом до этого. То есть вероятность временной аномалии в камере гораздо выше, чем у «медузы», которая появилась всего за 13 секунд, а затем снова исчезла.

Согласно другой версии, странное изображение может быть следствием электронной неисправности или ошибки, возникшей в процессе передачи данных. Такую вероятность также выдвинуло издание EarthSky.

Специалисты поясняют, что значение пикселя может измениться на нескольких этапах процесса — от сенсора камеры до конечного файла изображения, формирующегося на Земле. Подобные изменения вполне могут происходить в электронике считывания данных, при сохранении информации в бортовом компьютере, сжатии изображения, передаче на Землю или в процессе последующей обработки.

Поэтому странный объект, запечатленный камерой Curiosity, пока является не признаком жизни на Марсе, а с наибольшей вероятностью технической аномалией камеры или обработки данных.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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