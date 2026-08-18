В Китае впервые повторно пришили пациенту оторванные ноги

·34·Мир
В Китае впервые повторно пришили пациенту оторванные ноги

В Китае хирурги успешно повторно пришили пациенту обе ноги, оторванные в результате несчастного случая. Об этом сообщило издание Чина Пресс.

51-летний мужчина в конце 2024 года попал в тяжёлую аварию во время работы на заводе и лишился обеих ног. В результате происшествия его ноги были полностью оторваны на уровне бёдер.

Сложную операцию пациенту провели хирурги ортопедической больницы Джуйксуа, расположенной в восточной части Китая. В ходе хирургического вмешательства, продолжавшегося около восьми часов, специалисты смогли повторно пришить обе оторванные ноги.

По словам врачей, этот случай признан первой успешной операцией по одновременному повторному пришиванию обеих ног, полностью оторванных на уровне бёдер. Это считается одним из важных достижений в области травматологии и реконструктивной хирургии.

Как сообщил заведующий травматологическим отделением Ли Чангсуннинг, состояние пациента значительно улучшилось. В домашних условиях он может самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. Кроме того, чувствительность ног выше лодыжек также восстановилась.

Специалисты отмечают, что процесс восстановления пациента продолжается. Врачи предполагают, что через один-два года он сможет самостоятельно передвигаться без ходунков и костылей. В настоящее время пациент продолжает курс реабилитации.

Напомним, в июне в Китае произошло ещё одно необычное медицинское событие. В стране впервые в мире пациенту с диагностированной смертью мозга пересадили печень и почки свиньи.

Пересаженные органы нормально функционировали в организме пациента в течение пяти дней. Однако по просьбе семьи пациента исследование было завершено в тот момент.

Последний успех китайских специалистов стал важным шагом в изучении возможностей восстановления органов человека после тяжёлых травм.

КитайОртопедическая больница ЦзиньхуаЛи ЧансунChina Press
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Почему отложили брак женщины, пришедшей в тюрьму в свадебном платье?Почему отложили брак женщины, пришедшей в тюрьму в свадебном платье?Сегодня, 15:03В Техасе построили необычную деревню для одиноких женщинВ Техасе построили необычную деревню для одиноких женщинСегодня, 14:44Капитана судна, разбудившего белого медведя сигналом, оштрафовалиКапитана судна, разбудившего белого медведя сигналом, оштрафовалиСегодня, 14:22В интернете опасным образом продаются настоящие человеческие мумииВ интернете опасным образом продаются настоящие человеческие мумииСегодня, 09:58Вооружённое нападение на звезду TikTok: в Пакистане застрелили 28-летнюю блогершуВооружённое нападение на звезду TikTok: в Пакистане застрелили 28-летнюю блогершуСегодня, 09:56Редкий алмаз весом 2 488 каратов наконец нашёл своего покупателяРедкий алмаз весом 2 488 каратов наконец нашёл своего покупателяСегодня, 09:44
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов