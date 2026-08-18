В Китае впервые повторно пришили пациенту оторванные ноги

В Китае хирурги успешно повторно пришили пациенту обе ноги, оторванные в результате несчастного случая. Об этом сообщило издание Чина Пресс.

51-летний мужчина в конце 2024 года попал в тяжёлую аварию во время работы на заводе и лишился обеих ног. В результате происшествия его ноги были полностью оторваны на уровне бёдер.

Сложную операцию пациенту провели хирурги ортопедической больницы Джуйксуа, расположенной в восточной части Китая. В ходе хирургического вмешательства, продолжавшегося около восьми часов, специалисты смогли повторно пришить обе оторванные ноги.

По словам врачей, этот случай признан первой успешной операцией по одновременному повторному пришиванию обеих ног, полностью оторванных на уровне бёдер. Это считается одним из важных достижений в области травматологии и реконструктивной хирургии.

Как сообщил заведующий травматологическим отделением Ли Чангсуннинг, состояние пациента значительно улучшилось. В домашних условиях он может самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. Кроме того, чувствительность ног выше лодыжек также восстановилась.

Специалисты отмечают, что процесс восстановления пациента продолжается. Врачи предполагают, что через один-два года он сможет самостоятельно передвигаться без ходунков и костылей. В настоящее время пациент продолжает курс реабилитации.

Напомним, в июне в Китае произошло ещё одно необычное медицинское событие. В стране впервые в мире пациенту с диагностированной смертью мозга пересадили печень и почки свиньи.

Пересаженные органы нормально функционировали в организме пациента в течение пяти дней. Однако по просьбе семьи пациента исследование было завершено в тот момент.

Последний успех китайских специалистов стал важным шагом в изучении возможностей восстановления органов человека после тяжёлых травм.