Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества

·131·Мир
Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества

Самопровозглашенный пророк по имени Эбо Ноа из западноафриканской страны Гана строит огромные деревянные корабли, чтобы спасти человечество от всемирного потопа, который, как ожидается, начнется 25 декабря.

Для большинства христиан 25 декабря — это радостный праздничный день. Однако ганамец, называющий себя пророком, утверждает, что в этом году эта дата знаменует начало масштабного наводнения, которое охватит весь земной шар и продлится три года. По его мнению, единственный способ пережить такую катастрофу — подняться на один из деревянных кораблей, построить которые ему приказал сам Бог.

Эбо Ноа, известный в интернете и под другими именами, такими как Эбо Иисус и Игбо Ноа, является своеобразной, вызывающей споры фигурой, о которой мало что известно. Он утверждает, что Бог поручил ему заново исполнить миссию пророка Ноя — в очередной раз спасти человечество и другие виды животных от небесного потопа. Эта катастрофа должна начаться именно в день Рождества.

Популярность в соцсетях и загадочная личность

Об этом человеке, которого называют современным Ноем, точных сведений крайне мало. Общественности неизвестны даже самые элементарные данные, такие как его настоящее имя и место проживания. Несмотря на это, он уже успел собрать довольно большую аудиторию в социальных сетях.

В течение нескольких месяцев в интернете распространяются видеоролики, на которых он в поношенной, рваной одежде читает книги или осматривает строящиеся деревянные корабли. По мере приближения Рождества интерес к его деятельности только возрастает.

Самопровозглашенный пророк из Ганы с августа говорит о библейском потопе, который, по его утверждению, приближается. По его словам, Бог приказал ему построить до десяти деревянных кораблей.

В то время как в некоторых источниках говорится, что эти суда могут вместить несколько тысяч человек, в других утверждается, что их вместимость может достигать 600 миллионов человек. Однако такие огромные цифры кажутся далекими от реальности и сильно преувеличенными.

Насмешки и шутки интернет-пользователей

Suv ustida turgan ulkan yog‘och kema bulutli osmon ostida ko‘rinib turibdi.

Как и ожидалось, Эбо Ноа подвергается многочисленной критике и насмешкам в социальных сетях. Пользователи задают самые разные шутливые вопросы о строящихся кораблях. В частности, распространились вопросы о том, будет ли на кораблях Wi-Fi и смогут ли пассажиры пользоваться сервисом Cash App.

Однако сам он относится к таким шуткам довольно спокойно. Эбо Ноа заявляет, что пророка Ноя в его время люди тоже высмеивали, но это не помешало ему выполнить возложенную на него задачу. Поэтому он продолжает свою миссию вопреки насмешкам и сомнениям окружающих.

Одно время Эбо Ноа также заявлял, что такие животные, как козы и птицы, «по божественному указанию» стали прибывать к месту строительства кораблей. Однако достоверных подтверждений этих заявлений до сих пор нет.

Корабли же, которые он использует в строительстве, внешне напоминают обычные деревянные лодки. Похоже, им будет трудно вместить даже несколько десятков человек. Поэтому заявления о размещении сотен миллионов людей и различных животных вызывают у многих серьезные сомнения.

Существует ли Эбо Ноа на самом деле?

У Эбо Ноа сотни тысяч подписчиков в таких социальных сетях, как TikTok и Instagram. Тем не менее вопросы о его личности и деятельности остаются открытыми.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что он существует на самом деле. Сообщается, что крупные СМИ Ганы не смогли установить его личность или связаться с ним. Точный адрес места строительства кораблей также остается неизвестным.

По этой причине некоторые предполагают, что образ Эбо Ноа мог быть создан с помощью искусственного интеллекта. Тем не менее видеоролики с его участием выглядят вполне реалистично. На данный момент убедительных доказательств, подтверждающих или опровергающих эти предположения, не представлено.

Независимо проверить личность Эбо Ноа, его проповеди и заявления о приближающемся потопе невозможно. Поэтому пока остается неясным, соответствуют ли его предсказания действительности.

Единственное, что остается общественности на данный момент, — это ждать приближения Рождества. Однако важно помнить, что его утверждения не подтверждены, и критически относиться к сенсационным новостям.

Эбо НоаГанаАпокалипсисПророк Ной
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Казахстане раскрыта «серая» схема с пшеницей: зерно на 11 млрд тенге незаконно вывезено за рубежВ Казахстане раскрыта «серая» схема с пшеницей: зерно на 11 млрд тенге незаконно вывезено за рубеж30 сентября 23:18Найден ли Ноев ковчег?: Под гигантской структурой в Турции обнаружено тайное 3-этажное сооружениеНайден ли Ноев ковчег?: Под гигантской структурой в Турции обнаружено тайное 3-этажное сооружение1 октября 00:20В Китае на фоне бедствий усилилась еще одна угроза: фейковые видео, созданные с помощью ИИВ Китае на фоне бедствий усилилась еще одна угроза: фейковые видео, созданные с помощью ИИ28 июля 16:11Соглашение по Ормузскому проливу близко: какие условия выдвигает Иран?Соглашение по Ормузскому проливу близко: какие условия выдвигает Иран?8 августа 23:24Криштиану Роналду строит завод по производству воды стоимостью 20 миллионов евроКриштиану Роналду строит завод по производству воды стоимостью 20 миллионов евроВчера 09:33Напряженность в Ормузе: Иран за два дня остановил 19 судов (видео)Напряженность в Ормузе: Иран за два дня остановил 19 судов (видео)28 сентября 11:36
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
61-летняя женщина родила ребенка своей дочери
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов