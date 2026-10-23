Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества

Самопровозглашенный пророк по имени Эбо Ноа из западноафриканской страны Гана строит огромные деревянные корабли, чтобы спасти человечество от всемирного потопа, который, как ожидается, начнется 25 декабря.

Для большинства христиан 25 декабря — это радостный праздничный день. Однако ганамец, называющий себя пророком, утверждает, что в этом году эта дата знаменует начало масштабного наводнения, которое охватит весь земной шар и продлится три года. По его мнению, единственный способ пережить такую катастрофу — подняться на один из деревянных кораблей, построить которые ему приказал сам Бог.

Эбо Ноа, известный в интернете и под другими именами, такими как Эбо Иисус и Игбо Ноа, является своеобразной, вызывающей споры фигурой, о которой мало что известно. Он утверждает, что Бог поручил ему заново исполнить миссию пророка Ноя — в очередной раз спасти человечество и другие виды животных от небесного потопа. Эта катастрофа должна начаться именно в день Рождества.

Популярность в соцсетях и загадочная личность

Об этом человеке, которого называют современным Ноем, точных сведений крайне мало. Общественности неизвестны даже самые элементарные данные, такие как его настоящее имя и место проживания. Несмотря на это, он уже успел собрать довольно большую аудиторию в социальных сетях.

В течение нескольких месяцев в интернете распространяются видеоролики, на которых он в поношенной, рваной одежде читает книги или осматривает строящиеся деревянные корабли. По мере приближения Рождества интерес к его деятельности только возрастает.

Самопровозглашенный пророк из Ганы с августа говорит о библейском потопе, который, по его утверждению, приближается. По его словам, Бог приказал ему построить до десяти деревянных кораблей.

В то время как в некоторых источниках говорится, что эти суда могут вместить несколько тысяч человек, в других утверждается, что их вместимость может достигать 600 миллионов человек. Однако такие огромные цифры кажутся далекими от реальности и сильно преувеличенными.

Насмешки и шутки интернет-пользователей

Как и ожидалось, Эбо Ноа подвергается многочисленной критике и насмешкам в социальных сетях. Пользователи задают самые разные шутливые вопросы о строящихся кораблях. В частности, распространились вопросы о том, будет ли на кораблях Wi-Fi и смогут ли пассажиры пользоваться сервисом Cash App.

Однако сам он относится к таким шуткам довольно спокойно. Эбо Ноа заявляет, что пророка Ноя в его время люди тоже высмеивали, но это не помешало ему выполнить возложенную на него задачу. Поэтому он продолжает свою миссию вопреки насмешкам и сомнениям окружающих.

Одно время Эбо Ноа также заявлял, что такие животные, как козы и птицы, «по божественному указанию» стали прибывать к месту строительства кораблей. Однако достоверных подтверждений этих заявлений до сих пор нет.

Корабли же, которые он использует в строительстве, внешне напоминают обычные деревянные лодки. Похоже, им будет трудно вместить даже несколько десятков человек. Поэтому заявления о размещении сотен миллионов людей и различных животных вызывают у многих серьезные сомнения.

Существует ли Эбо Ноа на самом деле?

У Эбо Ноа сотни тысяч подписчиков в таких социальных сетях, как TikTok и Instagram. Тем не менее вопросы о его личности и деятельности остаются открытыми.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что он существует на самом деле. Сообщается, что крупные СМИ Ганы не смогли установить его личность или связаться с ним. Точный адрес места строительства кораблей также остается неизвестным.

По этой причине некоторые предполагают, что образ Эбо Ноа мог быть создан с помощью искусственного интеллекта. Тем не менее видеоролики с его участием выглядят вполне реалистично. На данный момент убедительных доказательств, подтверждающих или опровергающих эти предположения, не представлено.

Независимо проверить личность Эбо Ноа, его проповеди и заявления о приближающемся потопе невозможно. Поэтому пока остается неясным, соответствуют ли его предсказания действительности.

Единственное, что остается общественности на данный момент, — это ждать приближения Рождества. Однако важно помнить, что его утверждения не подтверждены, и критически относиться к сенсационным новостям.