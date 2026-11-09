Большие глаза и необычная улыбка: памятник Ким Чен Ыну вызвал обсуждения!

Северная Корея: в социальных сетях распространились фотографии с церемонии открытия бронзового бюста лидера КНДР Ким Чен Ына, выполненного местным художником. Однако необычный вид памятника и кадры с мероприятия привлекли особое внимание интернет-пользователей.

На опубликованных снимках видно, как военнослужащий снимает красную ткань с бронзового бюста. Скульптура удивила многих своей специфической мимикой, непропорционально большими глазами и странной улыбкой.

Пользователи активно обсуждают внешний вид бюста, оставляя множество ироничных комментариев. Одни сосредоточились на выражении лица памятника, другие спорят о том, насколько он похож на реального Ким Чен Ына.

Тем не менее, детали произошедшего, место установки бюста и подлинность самих снимков на данный момент не подтверждены независимыми источниками.