В Турции десерт, покрытый 22-каратным золотом, вызывает интерес у покупателей

В одном из продовольственных магазинов турецкого города Амасья необычный десерт привлекает внимание покупателей. Речь идет о турецком лукуме, украшенном съедобной золотой пылью 22 карата. Один килограмм такого лакомства продается за 10 тысяч турецких лир.

Этот десерт, приготовленный с добавлением миндаля, фисташек и красной смородины, выделяется среди других своим внешним видом. Поверхность лукума покрыта золотой пылью, предназначенной для использования в пищевых продуктах.

По словам владельца магазина Селима Кая, в процессе приготовления 50 килограммов лукума используется в общей сложности 5 граммов 22-каратного золота. Цена десерта установлена на уровне 10 тысяч лир за килограмм. Самое интересное, что каждый посетитель магазина может бесплатно попробовать его, независимо от того, собирается он его покупать или нет.

Однако цена необычного десерта пришлась по душе не всем местным жителям. Некоторые покупатели сочли его слишком дорогим и отметили, что позволить себе такой лукум непросто.

Для справки, в этом же магазине продается еще 66 видов лукума. Их цена варьируется от 500 до 3 тысяч лир за килограмм в зависимости от состава продукта.