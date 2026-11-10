Сенсационное соглашение между США и Ираном: ограничение урана в обмен на 9 млрд долларов и Ормузский пролив
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- США и Иран достигают предварительного соглашения по ограничению обогащения урана до 3,67% при посредничестве Катара и Пакистана.
- В рамках этого соглашения предусмотрено постепенное размораживание замороженных активов Тегерана на сумму 6–9 млрд долларов.
- Также планируется отмена морской блокады в Ормузском проливе.
В ядерных переговорах между США и Ираном, которые годами находились в тупике, наметился неожиданный поворот. Как сообщает телеканал Ал Арабия со ссылкой на свои источники, в рамках новой посреднической инициативы, выдвинутой Катаром и Пакистаном, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшие дни достичь предварительного соглашения. План предусматривает ограничение обогащения урана на территории Ирана до 3,67 процента в обмен на значительные экономические и стратегические послабления.
Предел в 3,67 процента: на какие условия согласились стороны?
Новое предложение оживило процесс прямых серьезных переговоров между двумя странами. В сообщении говорится, что Белый дом официально дал согласие на обогащение Ираном урана на своей территории до 3,67 процента, и руководство Ирана приняло это условие.
Однако основным спорным моментом остаются запасы урана, уже обогащенного в Иране до 60 процентов. Вашингтон требует существенного снижения уровня этого сырья. Рассматривается вариант привлечения специального третьего государства для осуществления этого процесса и оказания технической помощи.
Пункты соглашения
Требование США и посредников
Согласие Ирана и получаемая выгода
Уровень обогащения урана
Ограничение максимум 3,67%
Официальный Тегеран согласился на этот показатель
Запасы 60-процентного урана
Резкое снижение уровня
Обсуждается переработка при содействии третьей страны
Инспекторы МАГАТЭ
Полное возобновление инспекций
Согласовываются объем полномочий и условия
Замороженные активы
Поэтапная разморозка 6–9 млрд долларов
Тегеран получит доступ к своим замороженным средствам
Ормузский пролив и морской путь
Снятие морской блокады
Немедленное полное открытие пролива
«Дипломатическая инициатива Катара и Пакистана не только вернет ядерную программу в безопасные рамки, но и может полностью разрядить напряженность в Ормузском проливе, который является главной артерией мировой торговли нефтью».
9 миллиардов долларов и Ормузский пролив: цена большого компромисса
В случае достижения соглашения ожидается, что США разблокируют финансовые активы Ирана, замороженные под санкциями, на сумму от 6 до 9 миллиардов долларов. Это станет мощным финансовым фактором для экономики Ирана, находящейся в тисках санкций.
Также в плане присутствует пункт, имеющий решающее значение для региональной и глобальной безопасности: немедленное полное открытие Ормузского пролива для судоходства и отмена морской блокады. Этот шаг имеет огромное значение для обеспечения безопасности транспортировки нефти на мировом энергетическом рынке.
В настоящее время стороны согласовывают условия возвращения инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран и границы их контрольных полномочий. Если переговоры завершатся успешно, один из самых опасных кризисов на Ближнем Востоке, продолжающийся долгие годы, может быть, пусть и временно, взят под контроль мирным путем.
Как вы считаете, будет ли этот предварительный компромисс между США и Ираном действительно прочным, или после снятия санкций ядерная программа снова усилится? Выскажите свое мнение в комментариях.
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