Сенсационное соглашение между США и Ираном: ограничение урана в обмен на 9 млрд долларов и Ормузский пролив

В ядерных переговорах между США и Ираном, которые годами находились в тупике, наметился неожиданный поворот. Как сообщает телеканал Ал Арабия со ссылкой на свои источники, в рамках новой посреднической инициативы, выдвинутой Катаром и Пакистаном, Вашингтон и Тегеран могут в ближайшие дни достичь предварительного соглашения. План предусматривает ограничение обогащения урана на территории Ирана до 3,67 процента в обмен на значительные экономические и стратегические послабления.

Предел в 3,67 процента: на какие условия согласились стороны?

Новое предложение оживило процесс прямых серьезных переговоров между двумя странами. В сообщении говорится, что Белый дом официально дал согласие на обогащение Ираном урана на своей территории до 3,67 процента, и руководство Ирана приняло это условие.

Однако основным спорным моментом остаются запасы урана, уже обогащенного в Иране до 60 процентов. Вашингтон требует существенного снижения уровня этого сырья. Рассматривается вариант привлечения специального третьего государства для осуществления этого процесса и оказания технической помощи.