Заряжавшийся телефон стал причиной смерти 46-летней женщины

В российском Екатеринбурге 46-летняя женщина скончалась в результате возгорания аккумулятора телефона, оставленного на зарядке на ночь. Инцидент произошел 8 ноября в одном из многоквартирных домов.

Установлено, что аккумулятор смартфона, стоящего на зарядке, самопроизвольно загорелся, пока женщина спала. В результате пожара комната наполнилась дымом. По предварительным данным, женщина погибла от отравления угарным газом и токсичными продуктами горения.

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в квартире на четвертом этаже и охватил площадь 4 квадратных метра. На место происшествия были направлены 11 спасателей и четыре единицы спецтехники. Однако к моменту их прибытия огонь погас сам по себе, спасти жизнь женщины не удалось.

Специалисты рекомендуют не заряжать телефоны и другие электронные устройства на кроватях, подушках или одежде. Мягкие поверхности препятствуют отводу тепла от устройства, что может привести к его перегреву и повышению риска возгорания. Также не следует использовать поврежденные кабели и некачественные зарядные устройства.