В Японии создали шоколад тоньше человеческого волоса

В Японии производят уникальное лакомство, признанное самым тонким шоколадом в мире. Его толщина составляет всего 0,03 миллиметра. Десерт под названием «Кортеккиа» привлек внимание любителей сладостей не только своим необычным видом, но и способностью мгновенно таять во рту.

Компания МАТТЭ Боттега дел Киокколато, основанная японским кондитером Маттео Санликкой, начала свою деятельность в феврале 2024 года в комплексе Азабудаи Хиллс Гарден Плаза в Токио. За короткое время компания прославилась производством самого тонкого шоколада в мире. Название «Кортеккиа» в переводе с итальянского означает «древесная кора».

Десерт, вдохновленный традиционным итальянским слоеным шоколадом, изготавливается из сверхтонкого шоколадного слоя. Для этого процесса в сотрудничестве с местным техническим специалистом в течение полутора лет было разработано специальное оборудование. Оно позволяет раскатывать и сворачивать шоколад толщиной всего 0,03 миллиметра.

Целью основателя компании Маттео Санликки было создание десерта, который отличается от обычного шоколада и позволяет по-особому ощутить процесс таяния во рту. По его мнению, самое приятное состояние шоколада — это момент перед тем, как он начинает таять. «Кортеккиа» была разработана именно для того, чтобы подарить это ощущение.

Тонкий слой продукта сворачивается в форме цилиндрического стержня. Его внешний вид напоминает неровную кору дерева. Производители отмечают, что шоколад тает почти мгновенно при соприкосновении с языком, оставляя необычные вкусовые впечатления.

После того как десерт стал популярным в социальных сетях, многие кондитеры пытались создать его аналог. Однако до сих пор никому это не удалось. Основная причина заключается в специальном оборудовании, которое позволяет изготавливать шоколад такой невероятной тонкости.

Интересно, что единственный экземпляр этого устройства находится в мастерской компании МАТТЭ Боттега дел Киокколато в Токио. Поэтому «Кортеккиа» остается уникальным лакомством, которое пока не удалось повторить другим кондитерам в мире.